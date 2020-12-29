Yılbaşında kar yağacak mı? İşte Meteorolojiden 5 günlük hava durumu raporu

Türkiye uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkları yaşıyor. Aralık ayının son günlerine gelinmesine rağmen birçok ilde hava sıcaklıkları düşmedi. Bazı şehirlerde hava sıcaklıkları 20 dereceyi aşacak, ilkbahar havasında bir yılbaşı geçecek.



31 Aralık hava sıcaklıkları

Akdeniz kıyılarımızda ve Çukurova'da 31 Aralık gününde hava sıcaklıkları 20 dereceyi aşacak. Ege kıyıları ve Marmara Bölgesi yer yer yağış alsa da sıcaklıklar 14 derecenin altına düşmeyecek.



Yılbaşı öncesinde Uludağ'da yoğun kar yağışı!



Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, yılbaşı öncesinde kar yağışıyla beyaza büründü.

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, bölgede sıcaklık 0, 1 derece olarak ölçüldü. Bölgede sis de etkili olurken, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte tipi görüldü. Tipi, bölgede bulunan vatandaşlara da zor anlar yaşattı.

Geçtiğimiz hafta günübirlikçilerin ziyaret ettiği Uludağ, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle de sakinliğini korurken, yılbaşında ziyaretçi sayısının artması bekleniyor.



Antalya’nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu



ANTALYA’nın Korkuteli ilçesine bağlı yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Korkuteli’nin yüksek kesimlerinde öğleden sonra kar yağışı başladı. Tefenni- Korkuteli karayolunun yanı sıra Taşkesiği Mahallesi’nde kar etkisini gösterdi. Kar yağışıyla birlikte bölgede evlerin çatıları ve yollar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.