Yılbaşında kar yağacak mı, İstanbul'da ilk kar ne zaman yağacak? İşte hava durumu tahmini

Bu sene yılbaşını corona nedeniyle evlerinde geçirecek olan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de kar yağışının olup olmayacağı. Özellikle henüz kar yüzü görmeyen İstanbul, Ankara ve İzmir’de ilk karın ne zaman yağacağı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son günlerdeki hava durumu tahminlerine göre, üç büyük şehirde bir süre daha kar yağışı beklenmiyor.

Doğu Anadolu'da Van, Hakkari, Bitlis ve Muş illeri için kar uyarısı yapıldı.



Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava çok bulutlu ve karlı olacak, akşam saatlerinde Muş ve Bitlis'in güney kesimlerinde yağışlar etkisini artıracak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Van Gölü'nde rüzgar kuzeyli yönlerden 10-30 kilometre kuvvetinde esecek, hava çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, görüş açık olacak.