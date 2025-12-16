×
‘Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak’ paylaşımları doğru mu? Sıcaklık 2 dereceye düşüyor! Uzman isim gün gün açıkladı

Güncelleme Tarihi:

İsmail SARI
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2025 06:25

Kış geldi ama İstanbul başta olmak üzere pek çok şehir hâlâ tam anlamıyla kışı yaşayabilmiş değil. Soğuğu hissetsek de beklenen beyaz örtü hâlâ gelmedi. Yılbaşı yaklaşırken sosyal medyada kar söylentileri çoğalıyor ve herkes aynı soruyu soruyor: Gerçekten yılbaşında kar görebilecek miyiz, yoksa kış yine geç mi gelecek? Tüm bu merak edilenleri ve bu hafta havanın nasıl seyredeceğini, Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir ile konuştuk.

Kış geldi ama hava hâlâ mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İstanbul başta olmak üzere yurdun bazı bölgeleri ara ara yağış alıyor; kar ise daha çok yüksek kesimlerde etkili oluyor. Aralık ayının ortasına gelinmesine rağmen şehir merkezlerinde beklenen kış havası henüz tam olarak hissedilmiş değil…

Yılbaşı yaklaşırken birkaç gündür sosyal medyada İstanbul’da kar yağışı yorumları öne çıkıyor. Uzmanlar ise bu beklentiyi temkinle karşılıyor ve şehir merkezinde havanın nasıl olacağı merakla bekleniyor.

‘KIŞ MEVSİMİ ARTIK DAHA GEÇ BAŞLIYOR VE SÜRESİ KISALIYOR’

Meteorolojik verilere göre bu yıl aralık ayı, 1991-2020 aralık ayı uzun yıllar ortalamasıyla karşılaştırıldığında sıcaklıklarının 1 ila 3 derece daha yüksek olduğu görülüyor.

Özellikle gece sıcaklıklarının geçmiş yıllara kıyasla daha az düştüğüne dikkat çeken İstanbul Aydın Üniversitesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, önceki kışlarda gözlenen kuvvetli soğuk gecelerin artık yaşanmadığını belirtti.

Özdemir, “Uzun yıllar ortalamalarına baktığımızda aralık ayında daha soğuk geceler görülürdü. Ancak artık tam anlamıyla bir kış havası yaşayamıyoruz” dedi. Kış mevsiminin tamamen ortadan kalkmadığını ancak geciktiğini ifade eden Özdemir, yine de Doğu Anadolu, İç Anadolu’nun büyük bölümü ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kar yağışlarının görüldüğünü söyledi.

Buna karşın, alçak rakımlı alanlar ile kıyı kesimlerinde kar yağışının etkili olmadığını vurguladı. Kalıcı soğukların ve uzun süreli kar potansiyelinin artık aralık ayından uzaklaştığını belirten Özdemir, kış koşullarının daha çok ocak ve şubat aylarına kaydığını ifade ederek, “Kış mevsimi artık daha geç başlıyor ve süresi kısalıyor” değerlendirmesinde bulundu.

BU HAFTA YURT GENELİNDE NASIL BİR HAVA BEKLENİYOR?

Güven Özdemir, bu hafta itibarıyla hava sıcaklıklarında mevsim normallerinin üzerinden aşağı yönlü bir eğilim başladığını belirterek, bu durumun yılın bu dönemi için olağan olduğunu söyledi.

Özdemir, yağışlı ve daha soğuk hava sistemlerinin yavaş yavaş Türkiye genelinde etkisini göstermeye başladığını ifade ederek, “Bu sistemler yer yer yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde kendini gösteriyor. Özellikle doğu bölgelerinde kar yağışını beraberinde getirecek yağışlar bekleniyor” dedi.

Marmara Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hâkim olacağını aktaran Özdemir, Doğu Marmara’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ihtimalinin bulunduğunu kaydetti. Bursa ve Kırklareli gibi illerde ise yağmurun etkili olabileceğini belirtti.

Ege Bölgesi’nde kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur görülebileceğini söyleyen Özdemir, Akdeniz Bölgesi’nde yağmur ve sağanak yağışların etkili olacağını, Toroslar’da ise kar yağışının beklendiğini dile getirdi.

Doğu Karadeniz başta olmak üzere Karadeniz’in tamamı ile İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağışının etkili olmasının beklendiğini ifade eden Özdemir, sıcaklıkların Marmara’da 5 ila 12 derece, Ege’de ise 5 ila 15 derece arasında seyredeceğini sözlerine ekledi.

‘İSTANBUL’DA 2 DERECE İHTİMALİ KAR ANLAMINA GELMİYOR’

Sosyal medyadaki paylaşımlarda İstanbul’da bugün sıcaklık 2 dereceye kadar düşeceği üzerinde duruluyor. ‘Kar yağsa hava yumuşar’ dedirten bir kuru bir soğuk yaşanacak” yorumları bulunuyor. Buna katılıyor musunuz? 

Bu soruma Güven Özdemir, yüksek kesimlerde kuvvetli rüzgârla birlikte sıcaklıkların 2 dereceye kadar düşebileceğini ancak bunun doğrudan kar yağışı beklentisi anlamına gelmediğini söyledi.

Özdemir, “Sıcaklıkların 2 dereceye inmesi, hemen ardından kar yağışı geleceği şeklinde yorumlanmamalı” dedi. İstanbul için değerlendirmelerde bulunan Özdemir, kentte sıcaklıkların en fazla 5 ile 12 derece arasında seyredeceğini belirterek, özellikle gece saatlerinde kuvvetli sis görülme ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekti.

İstanbul için tahminlerini de paylaşan Özdemir, "Çarşamba günü yurt genelinde yağış beklenmiyor doğal olarak şimdilik İstanbul için de yağıştan söz etmek doğru değil. Hatta sıcaklıkların 1-2 derece artacak. Özellikle şehirde gece sıcaklıklarının 5 dereceden 7 dereceye yükselecek. Perşembe ve cuma günleri ise İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde havanın açık olacak. Cumartesi de açık havanın etkisini sürdürecek gibi duruyor pazar günü de yer yer yağış olabilir” ifadelerini kullandı.

‘YILBAŞINDA İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI OLACAK’ YORUMLARI NE KADAR GERÇEKCİ?

Yine sosyal medyada hava durumuyla ilgili paylaşımlar yapan sayfalar, yılbaşı için kar tahminleri çok güçlü görüyor. Bu konuda da şöyle yorumlar var; “Diyagram ortalaması, uzun vadede 25’inden sonrası için şimdiden -3 dereceye düşmüş durumda.” Siz bu paylaşımları nasıl yorumluyorsunuz?

Güven Özdemir, mevcut hava sistemleri ve tahmin modellerinin yılbaşı döneminde İstanbul için kar yağışına işaret etmediğini söyledi. Özdemir, kar ihtimalinin yüksek görünmediğini vurgulayarak, “Sistemler ve modeller kar olasılığının yüksek olduğunu göstermiyor” dedi.

Kar yağışı açısından daha uygun dönemin yılbaşı sonrasından şubat ortasına kadar olan süreç olduğuna dikkat çeken Özdemir, bugünden yapılan değerlendirmelere göre yılbaşı gecesi İstanbul’da kar beklentisinin “çok çok zayıf” olduğunu ifade etti.

Yılbaşı döneminde İstanbul’da havanın parçalı bulutlu, yer yer yağmurlu olabileceğini belirten uzman isim, sıcaklıkların 0 derecenin altına düşmesini beklemediğini söyledi. “Modeller bunu desteklemiyor” diyen Özdemir, kentte sert bir soğuk hava öngörülmediğini kaydederek şöyle devam etti:

“Yılbaşı akşamı Marmara Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde, özellikle Bursa ve Yalova’nın yükseklerinde kar görülebilir. Ayrıca Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yılbaşı döneminde kar yağışının etkili olabilir.”

‘İSTANBUL’DA 5-20 OCAK TARİHLERİNDE KAR YAĞIŞI İHTİMALİ YÜKSEK’

Bu yıl özellikle kuzey kaynaklı iki soğuk hava sisteminin beklendiğini vurgulayan Dr. Güven Özdemir, bu sistemlerin ocak ve şubat aylarında etkili olacağını kaydetti: “5-20 Ocak tarihleri arasında ilk kar sistemini bekliyorum. İkinci sistem ise şubat ayında etkili olacak.”

Ayrıca Özdemir, “ısı adası” etkisi nedeniyle karın yerde tutma ihtimalinin daha düşük olduğuna dikkat çekti. Buna rağmen İstanbul’un bu iki ay içerisinde toplam iki sistem alacağını ve kar yağışının görüleceğini söyledi.

