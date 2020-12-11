Yılbaşında büyük ikramiye 100 milyon TL! Milli Piyango yılbaşı biletleri internetten alınıyor mu? Biletler hem bayilerde hem online mecrada..

1 Aralık’tan itibaren oyunseverler Milli Piyango biletlerini, hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından satın alabilecekler. Toplam ikramiye tutarı 563 milyon 400 bin TL

İkramiye adetleri ve ikramiye bilgileri

İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL) 1 100.000.000 100.000.000 2 10.000.000 20.000.000 10 1.000.000 10.000.000 30 120.000 3.600.000 100 10.000 1.000.000 200 5.000 1.000.000 500 1.000 500.000 10.000 500 5.000.000 40.000 400 16.000.000 200.000 300 60.000.000 700.000 200 140.000.000 2.000.000 100 200.000.000 63 Tes. İkr. 100.000 6.300.000 2.950.906 563.400.000

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonlarında evinizden çıkmadan da online olarak bilet sahibi olabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ SATIN ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilirsiniz.









Milli Piyango oynamanın kuralları neler?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.