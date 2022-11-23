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Yılbaşı zehir olacaktı

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#Kaçakçılık#Sahte İçki#Yılbaşı
Yılbaşı zehir olacaktı
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 07:00

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi bir çetenin sahte içki üreterek piyasaya sürdüğü yönünde bilgi aldı.

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Alınan bilginin ardından teknik ve fiziki takip çalışması başlatıldı. Yapılan araştırmada İstanbul merkezli 7 ilde faaliyet yürüten çeteye ulaşıldı. Buna göre çete, öncelikle merdivenaltı olarak tabir edilen imalathaneler oluşturuyordu. Buralarda organize bir şekilde temin ettikleri metil alkolü kazanlarda kaynatıp damıtarak ‘tersiyer butik alkol’ elde ediyorlardı. Bu alkole de alkol kitleri ve aromaları eklenerek sahte içki elde ediliyordu. Hazırlanan içki şişeleri filelere konularak orijinal görüntüsü verilip piyasaya sürülüyordu. Sahte içkiler nüfus yoğunluğu fazla olan illere de gönderilerek tekel bayisi ve restoranlarda çok ucuza mal edildiğinden yüksek kâr marjıyla satılıyordu. Çete üyeleri olası polis takibinden kurtulmak için ‘kumaş kesiyoruz işte’, ‘arabanın tamiri bitti mi?’ ve ‘yazlık’ gibi şifreli kelimeler kullanıyordu.

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32 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, 6 ay yürüttükleri takibin ardından dün sabah saat 05.00’te İstanbul merkezli Ankara, Erzurum, Şanlıurfa, Mersin, Çorum, Diyarbakır’da 56 adresi bastı, 32 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 15 milyon TL değerinde 24 bin 518 litre alkol ve içki yapım malzemeleri ele geçti.

 

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#Kaçakçılık#Sahte İçki#Yılbaşı

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