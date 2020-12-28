Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık tatil mi? Yılbaşı tatili takvimi açıklandı

Yılbaşı tatilinin kaç gün olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. Her yıl yeni yıl yurt genelinde coşku ile karşılanıyor. Resmi Gazete içerisinde yılbaşı tatilinin ne zaman başlayacağı açıklandı. Bu sene aynı zamanda yılbaşında koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vatandaşlar 31 Aralık akşamı saat 21:00’den itibaren belirtilen güne kadar dışarı çıkamayacaklar. İşte yılbaşı tatili hakkında detaylar

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

1 Ocak Cuma günü ise resmi tatil olacak. 31 Aralık Perşembe günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak.

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

Bu sene yılbaşında koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak'ın resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.