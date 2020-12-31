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Haber Giriş: 31.12.2020 - 08:06 | Son Güncelleme:

Yılbaşı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor? İşte 2021 yılbaşı tatili detayları

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Yılbaşı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor? İşte 2021 yılbaşı tatili detayları
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Yılbaşı tatili ile ilgili araştırmalar hızlandı. Yılbaşı tatilinin ne zaman başlayacağı ve kaç gün olacağı merak ediliyor. 2021 yılını heyecanla bekleyen vatandaşlar bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında bu yıl evlerinde olacaklar. Resmi Gazete içerisinde yılbaşı tatili ile ilgili açıklama yapıldı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı da yayımladığı genelge sokağa çıkma yasağının detaylarını duyurdu. İşte yılbaşı tatili hakkında bilgiler

Yılbaşı tatilinin ne zaman başlayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yeni yılın gelişini heyecanla bekleyen vatandaşlar detayları öğrenmek istiyorlar. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ise 31 Aralık akşamı belirtilen saatte başlayacak. İşte detaylar

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

1 Ocak Cuma günü ise resmi tatil olacak. 31 Aralık Perşembe günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak.

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir

Bu sene yılbaşında koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Yılbaşı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor İşte 2021 yılbaşı tatili detayları

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak'ın resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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