Yılbaşı sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? 31 Aralık - 4 Ocak market çalışma saatleri
Yılbaşı sokağa çıkma yasağında marketlerin çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak'ın resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak yasak 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'den ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek. İşte marketler ile ilgili açıklama
Yılbaşı sokağa çıkma yasağı için geri sayım başladı. Yılbaşı sokağa çıkma yasağında marketlerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderilen genelge kapsamındaki usul ve esaslar 1, 2 ve 3 Ocak tarihlerinde de geçerli olacak. Cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebiliyor.
YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?
Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderilen genelge kapsamındaki usul ve esaslar 1, 2 ve 3 Ocak tarihlerinde de geçerli olacak. 31 Aralık'ta ise marketler 10.00 ve 20.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebiliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebiliyor.
Yılbaşı sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe günü saat 21:00’de başlayacak ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05:00’de sona erecek.
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