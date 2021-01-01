Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 1 Ocak-4 Ocak sokağa çıkma yasağı detayları

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21:00’de başladı. Sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği merak edilen konular arasında bulunuyor. Yayımlanan resmi açıklamada kısıtlamanın sona ereceği tarih ve saat duyuruldu. Ayrıca hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderilen genelge kapsamındaki usul ve esaslar 1, 2 ve 3 Ocak tarihlerinde de geçerli olacak.

YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe akşamı 21:00’de başladı ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak.

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak'ın resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderilen genelge kapsamındaki usul ve esaslar 1, 2 ve 3 Ocak tarihlerinde de geçerli olacak.

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı ve balık tezgahları iş yerleri de 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.