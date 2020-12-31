Yılbaşı sokağa çıkma yasağı kaç gün, saat kaçta başlayacak? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı detayları

Yılbaşı sokağa çıkma yasağının kaç gün olacağı ve saat kaçta başlayacağı belli oldu. Koronavirüs önlemleri kapsamında bu yıl yılbaşında yasak uygulanacak. Evlerinde kalacak olan vatandaşlar yasak ile ilgili detayları araştırıyorlar. Yılbaşı sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe akşamı 21:00’de başlayacak. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına uygulanan usul ve esaslar 1, 2 ve 3 Ocak tarihlerinde de geçerli olacak.

YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN?

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe akşamı 21:00’de başlayacak ve pazartesi gününe kadar devam edecek.

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak'ın resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderilen genelge kapsamındaki usul ve esaslar 1, 2 ve 3 Ocak tarihlerinde de geçerli olacak.

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı ve balık tezgahları iş yerleri de 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.

AVUKATLAR VE NOTERLER, KISITLAMA SÜRECİNDE GÖREV İÇİN DIŞARI ÇIKABİLECEK

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde müdafi, vekil, duruşma ve ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar ile yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler, görevlerine dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamındaki kişiler ve yerler arasına eklendi.

Yargısal görevlerin icrası gereği avukatların özel araçlarıyla şehirler arası seyahatlerine de izin verilecek.

Yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana sınıflarıyla ilgili uygulamanın devamı sağlanacak. Tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları ise bugünden itibaren yüz yüze eğitime geçebilecek.