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Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin tesellisi Antalya'dan

#Milli Piyango#Yılbaşı Özel Çekilişi#Antalya
Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin tesellisi Antalyadan

Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 120 milyon liralık büyük ikramiyenin tesellilerinden biri Antalya'ya çıktı. İkinci büyük ikramiyenin 2 çeyrek biletini de satan Yalçın Sayar, 30 bin liralık teselli ikramiyesini de vermenin gururunu yaşadığını söyledi.

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Milli Piyango Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları A.Ş. (Sisal Şans) tarafından, 31 Aralık 2021 akşamı yapılan yılbaşı özel çekilişinde; ikinci büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletlerden ikisi, Antalya'da satıldı. Kentte herkesin merak ettiği talihliler henüz ortaya çıkmazken, 2 ayrı kombinasyonda çekilen şanslı biletlerden birini bayi Yalçın Sayar sattı.

'TESELLİ İKRAMİYESİ 4'E BÖLÜNDÜ'

Yılbaşı özel çekilişinde 12 milyon TL'nin isabet ettiği çeyrek biletlerden biri olan 4552864 numaralı bileti sattığını belirten Yalçın Sayar, 9476066 numaralı biletle de talihlisine 120 milyon TL'nin teselli ikramiyesi olan 30 bin TL'yi kazandırdığını söyledi.

Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin tesellisi Antalyadan



Büyük ikramiye olan 120 milyon TL'yi bir rakamla kaçıran talihlilerden birine kazandırdığı için mutlu olduğunu söyleyen Sayar "Talihliye sattığım biletin sadece ikinci rakamı farklı olduğu için teselli ikramiyesi alacak. Bilet çeyreğe çıktığı için 120 bin TL'lik teselli ikramiyesi 4'e bölündü. Benim talihlim de 30 bin TL alacak" dedi.

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#Milli Piyango#Yılbaşı Özel Çekilişi#Antalya

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