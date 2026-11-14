Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 1 milyar TL

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Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’nde dağıtım garantili büyük ikramiye 1 milyar TL, toplam dağıtılacak ikramiye tutarı ise 5 milyar 796 milyon 300 bin TL olarak açıklandı. Tam bilet 1000, yarım bilet 500, çeyrek bilet ise 250 liradan satışa sunuldu. İstanbul Eminönü’nde bulunan tarihi Nimet Abla gişesi önünde de bilet almak isteyenler kuyruk oluşturdu. Bu yıl dağıtım garantili büyük ikramiyenin 1 milyar TL olarak açıklanması heyecanı daha da artırdı.

‘ÇEYREK BİLETE DAHA FAZLA TALEP OLUYOR’

Nimet Abla Piyango Bayii sahibi Nimet Özden, “Bu senenin en büyük ikramiyesi 1 milyar lira. İkinci en büyük ikramiyeler ise 2 adet 100 milyon lira. Çeyrek bilet uygun fiyatlı olduğu için daha fazla talep görüyor. İkramiyenin tamamı dağıtılacak. Çıkmayan bir bilet olsa da kazanan bilet bulunana kadar çekiliş tekrarlanacak” ifadelerini kullandı.

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SON GÜNLERE BIRAKMAYIN

Özden “En çok cuma, cumartesi ve pazar günleri yoğunluk yaşanıyor. Son 15 gün kuyruklar daha da uzar. Vatandaşlarımızın soğukta uzun saatler beklememeleri için biletlerini önceden almalarını tavsiye ediyoruz” dedi.