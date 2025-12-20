×
Yılbaşı öncesi lapa lapa kar

Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2025 07:00

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek’in verdiği bilgiye göre ayın 28’inde kuzeyden gelecek olan soğuk hava başta Marmara olmak üzere yurdun büyük bölümüne kar getirecek. İstanbul’da 2 Ocak gününe kadar kar yağışı bekleniyor.

KANDİLLİ Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, küresel tahminlere göre ayın 28’inden itibaren kuzeyden gelecek soğuk hava dalgasının İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde sıcaklıkları düşüreceğini söyledi. Adil Tek  şu bilgileri paylaştı:

İSTANBUL TAHMİNİ

“İstanbul için en yakın kar yağışı olasılığı ay sonu için görünüyor. Bazı atmosfer modelleri bu kar yağışını veriyor, bazı atmosfer modelleri bu kar yağışını vermiyor. Global Forecast Sistem (GFS) dediğimiz bir atmosfer modeli var. O modelde ayın 28’i itibariyle kuzeyden gelecek olan soğuk hava, İstanbul’la birlikte Marmara’yı ve yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına almaya başlayacak. Sıcaklıkları düşürecek. Beraberinde önce yağmur şeklinde yağışlar başlıyor. Ayın 29 ve 30’u itibarında bu yağış kar yağışına dönüşüyor. Kar yağışı 30’u ve ayın 1’i, 2’si devam ederken 2’sinden sonra bu sistem etkisini kaybediyor. Yaklaşık 4-5 günlük bir yağışlı hava İstanbul’la birlikte Marmara, yurdun özellikle kuzey ve doğu kesimlerini etkisi altına alacak olarak gözüküyor. Günler yaklaştıkça durum daha netleşecek.

KIŞ SERT Mİ GEÇECEK

Bu kar yağışı kışın çok sert geçeceği anlamına gelmiyor. Kış yine sıcaklıklar bakımından ortalamaların üzerine yine kurak bir süreç olarak devam edeceği gözüküyor. 28 Aralık ve 2 Ocak tarihleri arasındaki şu an gözüken tahminlerde lapa lapa kar yağışını görüyor olacağız. Ama bir 4-5 günlük periyot. Ondan sonra tekrar sıcaklıkların arttığını göreceğiz.”

