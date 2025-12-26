YÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶ncesi 5 operasyon

×
GÃ¼ncelleme Tarihi:

OluÅŸturulma Tarihi: AralÄ±k 26, 2025 07:00

YILBAÅžI Ã¶ncesinde kanlÄ± eylemler planlayan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅžâ€™a yÃ¶nelik operasyon yapÄ±ldÄ±. DÃ¼zenlenen operasyonlarda 115 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±. AyrÄ±ca sahte alkol Ã¼retimine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen 4 operasyonda 77 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DEAÅž KANLI EYLEMLER YAPACAKTI

Ä°STANBUL Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅžâ€™Ä±n Noel ve yÄ±lbaÅŸÄ± etkinlikleri kapsamÄ±nda baÅŸta gayrimÃ¼slimler olmak Ã¼zere TÃ¼rkiyeâ€™yi hedef alan eylem Ã§aÄŸrÄ±larÄ± ve saldÄ±rÄ± planlamalarÄ± yapacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde bilgilere ulaÅŸtÄ±. Ã–rgÃ¼t Ã¼yelerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ faaliyetleri kapsamÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgeleri ile irtibatlÄ± olduklarÄ± ayrÄ±ca bir kÄ±smÄ± hakkÄ±nda TÃ¼rkiye ve uluslararasÄ± seviyede terÃ¶r suÃ§larÄ± kapsamÄ±nda yakalama emri Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.137 ÅŸÃ¼pheliye yÃ¶nelik toplam 124 farklÄ± adreste operasyon gerÃ§ekleÅŸtirildi. 115 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Arama ve el koyma iÅŸlemleri sÄ±rasÄ±nda tabancalar, fiÅŸekler ve birÃ§ok Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ele geÃ§irildi. (Elif ALTIN / Ä°STANBUL)

SAHTE Ä°Ã‡KÄ°YE TEMÄ°ZLÄ°K KILIFIÂ Â Â Â Â Â Â Â

YILBAÅžI Ã¶ncesinde tedbirlerini artÄ±ran emniyet ekipleri, Ä°stanbul merkezli, Ankara, TekirdaÄŸ ve Antalyaâ€™da dÃ¼zenlenen 4 operasyonda sahte alkol Ã¼retiminde kullanÄ±lacaÄŸÄ± deÄŸerlendirilen 161 bin boÅŸ ÅŸiÅŸe ve Ã§ok sayÄ±da kaÃ§ak alkol malzemesi ele geÃ§irdi, 77 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. YÄ±lbaÅŸÄ± yaklaÅŸÄ±rken piyasaya sÃ¼rÃ¼lme hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan sahte iÃ§kileri â€˜temizlik malzemesiâ€™ etiketiyle ambalajlayÄ±p piyasaya sÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸan 29 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±. ÅžÃ¼phelilerden 5â€™i tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi. (Emin Mert KIRARSLAN / Ä°STANBUL)

