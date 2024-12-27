Yılbaşı hediyesiyle eğitime katkı

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Hâl böyle olunca pahalı hediyelerinin yerine sosyal fayda sağlayan bazı seçenekler de öne çıkıyor. Eğitim alanında hizmet veren dernek ve vakıflar bu anlamda birçok alternatif sunuyor. Bunlardan birini seçerek eşinize dostunuza yılbaşı hediyesi alırken, onun adına bir öğrenciye burs desteği sağlayabilir ya da ihtiyaçları için katkıda bulunabilirsiniz.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

“Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla babası ya da annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz çocuklara tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim olanağı sağlayan Darüşşafaka Cemiyeti, yeni yıl tebrik sertifikaları hazırlıyor. Cemiyet, Darüşşafakalı öğrencilerin yaptığı resimlerle tasarlanan masa takvimi, bardak altlıklarının yanı sıra kanvas çanta, kalem seti gibi ürünleriyle de bağışçılarına seçenekler sunuyor. Doğrudan bağış yapıp farklı sertifikaları olan bağış kartını istediğiniz kişiye ulaştırabileceğiniz gibi, bağış sertifikalarını elektronik olarak indirmek ve posta yoluyla göndermek de mümkün.

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TEV: TEV’in ‘Mutlu Gün Kartları’ arasında yer alan ‘Yılbaşı Kartları ve Burs Destek Paketleri’, başarılı ancak maddi olanakları sınırlı üniversite öğrencilerine tercih edilen miktarda burs desteği sağlamaya imkan tanıyor. Türk Eğitim Vakfı’nın internet sitesi üzerinden seçilen kartlar vakıf tarafından bastırılıyor ve Türkiye’nin dört bir yanında istenen adrese gönderiliyor.

TOG: Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), 2025’e özel yeni yıl kartlarının yanı sıra İyi Kalpler Dükkânı üzerinden de belirli temalarda hediyelikler satışa sunuyor. Bez çanta, tablo, bileklik, t-shirt, sweatshirt gibi birçok ürünü dükkânda bulabilmek mümkün. Dernek bağışlar sayesinde gençlerin yurtiçinde ve yurtdışında hareketliliğini ve bu yöntemle deneyim sağlamasını destekliyor.

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ALTI NOKTA KÖRLER VAKFI: Altı Nokta Körler Vakfı, gereksinim duyan görme engellilere Türkiye çapında ücretsiz olarak beyaz baston ve sesli kitap dağıtımı yapıyor. Bu kapsamda bir kitaba ses olup görme engelli birinin ufkunu genişletirken, sevdikleriniz için de farkındalık yaratacak bir adım atmış olabilirsiniz.

TEGV: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), internet sitesinden tek seferlik ya da aylık bağışlar yapabilir, tegvdukkan.com adresi üzerinden çocukların eğitimine destek olmak için çikolata, takvim, defter, mum gibi birçok ürün alabilirsiniz.

TOÇEV: Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) internet mağazasından çocuklar için özel bebekler satın alabilir ya da ‘Yeni Yıl Sertifikaları’ ile çocuklara bot ve mont hediye ederken sevdiklerinize bu hediyenin sertifikasını ulaştırabilirsiniz.

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AÇEV: Anne Çocuk Eğitim Vakfı ‘nın (AÇEV) okul öncesi dönem çocukları için hazırladığı kutu oyunları ve kitapların yanı sıra yılbaşında da tebrik kartları, isme özel sertifikalar ve kitap ayraçlarının yer aldığı AÇEV ürünlerinden verilen her sipariş bağışa dönüşüyor.