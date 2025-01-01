Yılbaşı gecesi kâbusu yaşadılar! Havai fişekler evin balkonuna isabet etti

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Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'ndeki bir site içerisinde yılbaşı kutlaması sırasında atılan havai fişekler, çevrede bulunan bazı dairelere isabet etti. Havai fişeklerden biri, 5 katlı bir apartmanın en üst katında bulunan dubleks evin balkonuna düştü, buradaki eşyalar alev aldı. Ev sahibinin kent dışında olduğu öğrenilirken, komşuları kapıyı kırıp içeri girerek yan daireden aldıkları hortumla müdahale edip yangını büyümeden söndürdü.

Kutlamayı balkondan izleyen bir aile ise havai fişeğin balkon kenarına isabet etmesi sonucu yaralanmaktan son adan kurtuldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.