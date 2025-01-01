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Yılbaşı gecesi kâbusu yaşadılar! Havai fişekler evin balkonuna isabet etti

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#Bursa#Havai Fişek#Yılbaşı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 13:50

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yılbaşı kutlaması sırasında atılan havai fişekler, sitedeki bir dairenin balkonuna isabet etti. Ailenin evde olmadığı dairede balkondaki eşyalar alev alırken, yangın kapıyı kırarak eve giren komşuları tarafından söndürüldü. Havai fişeklerin balkona isabet ettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

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Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'ndeki bir site içerisinde yılbaşı kutlaması sırasında atılan havai fişekler, çevrede bulunan bazı dairelere isabet etti. Havai fişeklerden biri, 5 katlı bir apartmanın en üst katında bulunan dubleks evin balkonuna düştü, buradaki eşyalar alev aldı. Ev sahibinin kent dışında olduğu öğrenilirken, komşuları kapıyı kırıp içeri girerek yan daireden aldıkları hortumla müdahale edip yangını büyümeden söndürdü.

Kutlamayı balkondan izleyen bir aile ise havai fişeğin balkon kenarına isabet etmesi sonucu yaralanmaktan son adan kurtuldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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#Bursa#Havai Fişek#Yılbaşı

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