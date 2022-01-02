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Yılbaşı gecesi dehşet saçmıştı... Dikkat çeken detay ortaya çıktı

#Tokat#Nurettin Öztürk#Yılbaşı
Yılbaşı gecesi dehşet saçmıştı... Dikkat çeken detay ortaya çıktı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde yılbaşı gecesi beraber alkol aldığı arkadaşı Mehmet Güneş’i (44) bıçakla öldüren, Kadir Yılmaz'ı ise yaralayan Nurettin Öztürk (56) tutuklandı. İfadesinde olay sırasında eline geçen bıçağı rastgele salladığını söyleyen cinayet şüphelisi Nurettin Öztürk'ün, 5 yıl önce sahte içki yüzünden görme yetisini kaybettiği ortaya çıktı.

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Olay, yılbaşı gecesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Kanbolat Caddesi’nde Ali Öztürk’a ait evde meydana geldi. Yılbaşı gecesi birlikte alkol alan Mehmet Güneş, Kadir Yılmaz ve Nurettin Öztürk arasında küfretme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 5 yıl önce sahte alkol yüzünden görme yetisini kaybettiği öğrenilen Nurettin Öztürk, iddiaya göre eline geçirdiği ekmek bıçağını rastgele savurdu. Olayda Mehmet Güneş ve Kadir Yılmaz bıçakla yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Güneş ve Kadir Yılmaz ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Göğsünden yaralanan Mehmet Güneş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayda ölen Mehmet Güneş bugün şehir mezarlığında toprağa verilirken, Tokat Devlet Hastanesine sevk edilen Kadir Yılmaz’ın tedavisi sürüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Nurettin Öztürk ve ağabeyi Ali Öztürk adliyeye sevk edildi. Nurettin Öztürk ve Ali Öztürk adliye girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Nurettin Öztürk’ün ifadesinde evde Mehmet Güneş’in kendisine küfür ettiğini, aralarında kavga çıktığını, görememesine rağmen yerini bildiğini bıçağı alıp rastgele savurduğunu söylediği öğrenildi. Nurettin Öztürk çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağabeyi Ali Öztürk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yılbaşı gecesi dehşet saçmıştı... Dikkat çeken detay ortaya çıktı

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