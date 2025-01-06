Yılbaşı eğlencesi korkunç sonla bitti! Cani Edirne'de yakalandı

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Olay, Arnavutköy’de 1 Ocak Çarşamba günü saat 04.40 sıralarında meydana geldi. Yılbaşı kutlaması için biraraya gelen 3 arkadaş arasında kavga çıktı. Şüpheli Diren K., daha önceden alacak verecek meselesi nedeniyle arasında husumet olan Uğur Tanrıgül ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada evde bulunan Mikail Gümüş ise, kavgayı ayırmaya çalıştı.Silahını çeken Diren K., Mikail Gümüş’e kurşun yağdırdı. Başına tabanca kabzasıyla vurarak Uğur Tanrıgül'ün ağır yaralanmasına neden olan Diren K.,olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Gümüş'ü hastaneye kaldırdı.Mikail Gümüş olaydan 1 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

'SARHOŞTUM NE OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM'

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada firari şüpheli Diren K. Edirne’de bulundu. Yasadışı yollardan yurtdışına çıkmaya hazırlandığı öğrenilen şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Diren K.’nin ifadesinde olay sırasında sarhoş olduğunu tam olarak ne olduğunu hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Daha önceden poliste 17 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli Diren K. adliyeye sevk edildi.(DHA)