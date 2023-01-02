Yılbaşı çekilişindeki 200 milyon TL’lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtıldı

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Büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olduğu Milli Piyango yılbaşı çekilişinde, bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 200 milyon TL’lik ikramiye satılan dört çeyrek bilete çıktı. Talihliler 200 milyon TL’nin eşit olarak dörde bölünmesiyle kişi başı 50’şer milyon TL kazandı. Büyük ikramiye ikinci çekilişte Giresun Merkez’den ve Bursa Osmangazi’den alınan birer bilete ve millipiyangoonline.com üzerinden alınan iki bilete isabet etti.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bir bilete çıkana kadar devam ediyor. Çekiliş sonuçlarına https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/sonuclar adresinden ulaşılabilir.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ KURALLARI NELERDİR?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Alınan ve ikramiye kazanan bilet tam bilet ise ikramiyenin tümü, yarım bilet ise ikramiyenin yarısı, çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği* kazanılır. Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösterir ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunur. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki numara çekilir. Son basamağı bu iki numaradan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanır. Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/milli-piyango-oyun-kurallari adresinden ulaşılabilir.

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*2022 yılbaşı çekilişine özel olarak belirlenen kuralla birlikte, bilet payına bakılmaksızın, Büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacaktır. Diğer kategorilerde ise ikramiye bilet payına göre dağıtılacaktır.

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIR

Tüm çekilişler, Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapısı ile noter huzurunda gerçekleştirilmekte ve canlı olarak yayınlanmaktadır. Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association- WLA) tarafından verilen WLA-SCS:2020 (Level 2) Güvenlik Kontrol Standartı Sertifikasına ve TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olan kurum, en büyük önceliği şeffaflığa vermektedir

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Dünya Piyango Birliği Üyesi Firma tarafından üretilen son teknoloji ürünü yeni Çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda noter huzurunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaktadır.