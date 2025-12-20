×
Yılbaşı biletleri tükeniyor, Rekor ikramiye 800 milyon TL

#Yılbaşı Çekilişi#Milli Piyango#Rekor İkramiye
MİLLİ Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi biletlerine yoğun ilgi devam ediyor.

 800 milyon TL’lik rekor büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olduğu çekilişte toplam 4 milyar 644 milyon 700 bin lira dağıtılacak. İstanbul Milli Piyango Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yazıcı, “Milli Piyango biletlerimize yoğun bir ilgi var ve biletlerimiz hızla tükeniyor. Bilet fiyatlarımız 200, 400 ve 800 TL olarak satışa sunulmuştur. Büyük ikramiye çekilişi, ikramiyenin tamamı çıkana kadar devam edecek, ikramiye dağıtım garantilidir.

Eğer büyük ikramiye çeyrek bilete çıkarsa, ikramiyenin tamamı bilet sahiplerine dağıtılacak. Yarım bilete çıkması durumunda da aynı uygulama geçerli olacak. İki çeyrek bilete çıkarsa 800 milyon TL ikiye, üç çeyrek bilete çıkarsa üçe bölünerek dağıtılacak. Aynı durum yarım biletler için de geçerlidir. Büyük ikramiyenin tamamı dağıtılacak. Yılın sonuna yaklaştıkça biletlerin azaldığını görüyoruz. Bayi arkadaşlarımız bu yıl da geçmiş yılbaşlarında olduğu gibi satışlardan memnun” dedi.           

