Yılbaşı biletleri satışa çıktı! Büyük ikramiye 1 milyar TL... Nimet Abla gişesi önünde yoğunluk oluştu

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Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi kapsamında satışa sunulan biletler, vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye başladı. İstanbul Eminönü'nde bulunan tarihi Nimet Abla gişesi önünde de bilet almak isteyenler kuyruk oluşturdu. Bu yıl dağıtım garantili büyük ikramiyenin 1 milyar TL olarak açıklanması heyecanı artırırken, toplam dağıtılacak ikramiye tutarının 5 milyar 796 milyon 300 bin lira olduğu belirtildi. Tam bilet 1.000 lira, yarım bilet 500 lira, çeyrek bilet ise 250 liradan satışa sunuldu.

'ÇEYREK BİLETE DAHA FAZLA TALEP OLUYOR'

Nimet Abla Piyango Bayii sahibi Nimet Özden, yılbaşı biletlerinin satışına başladıklarını belirterek, "Nimet Abla gişelerinde bugün itibarıyla yılbaşı biletlerinin satışına başladık. Gayet güzel gidiyor. Hava da güzel, talep de yoğun. İnşallah bundan sonra artarak sürecektir. Haftanın 7 günü hem Eminönü hem de Bakırköy gişelerimiz açık ve hizmet veriyor. Bu senenin en büyük ikramiyesi 1 milyar lira. İkinci en büyük ikramiyeler ise 2 adet 100 milyon lira. Toplam ikramiye tutarımız 5 milyar 796 milyon 300 bin lira. Tam bilet 1.000 lira, yarım bilet 500 lira, çeyrek bilet ise 250 lira. Çeyrek bilet daha uygun fiyatlı olduğu için daha fazla talep görüyor. İkinci sırada ise tam bilet geliyor. Çoğu insan ikramiyenin tamamını kazanmak istiyor" dedi.

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'NİMET ABLA BİR GELENEK OLDU'

Yılbaşı bileti almanın vatandaşlar için bir ritüel haline geldiğini söyleyen Özden, "Milli Piyango Türkiye'deki ilk şans oyunu. 1926'da Tayyare Piyangosu'yla başladı. 1939'dan beri de Milli Piyango olarak devam ediyor. Halkın bir ritüeli haline geldi. Herkes yılbaşı biletini alıyor, televizyonlarının karşısına geçip heyecanla bekliyor. Yeni yıla yeni bir umutla, daha zengin olarak girmeyi hayal ediyorlar. Nimet Abla artık bütün Türkiye'nin bildiği bir yer. Türkiye'nin her yerinden geliyorlar. Bazen telefon açıp sipariş veriyorlar, 'Bizim biletimizi ayırın' diyorlar. Nimet Abla da halk arasında bir gelenek oldu. Herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

'SON 15 GÜN KUYRUKLAR ARTAR'

Özden, bilet satışlarının özellikle hafta sonları yoğunlaştığını belirterek, "Cumartesi ve Pazar günleri tatil olması sebebiyle bilet alımı daha rahat oluyor. En çok Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri kalabalık yaşanıyor. Özellikle öğle saatlerinde yoğunluk artıyor. Son 15 gün kuyruklar daha da uzar. Meydana doğru kuyruklar oluşmaya başlar. Vatandaşlarımızın soğukta uzun saatler beklememeleri için biletlerini önceden almalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

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Büyük ikramiyenin tamamının dağıtılmasına ilişkin uygulamaya da değinen Özden, " İkramiyenin tamamı dağıtılacak. Çıkmayan bir bilet olsa da kazanan bilet bulunana kadar çekiliş tekrarlanacak. Halkımız Milli Piyango'yu seviyor. Her zamanki gibi yılbaşı biletlerini alıyorlar." ifadelerini kullandı.

'ÇIKARSA EVİMİZİ YENİLERİZ'

Yılbaşı bileti alan vatandaşlardan Yurdanur Umdu, 4 bilet aldığını belirterek, "Bana çıkarsa şu andaki durumda evimiz kentsel dönüşüme girecek. Bir yere taşıyacağız herhalde. Çıkarsa en mutlu günümüzü göreceğiz. Ben zaten her yıl alıyorum. Nimet Abla'dan çocukluğumuzdan beri bilet alıyoruz" dedi.

‘ARABAM OLSUN İSTERİM’

Oyunsever Melahat Gürbey ise büyük ikramiyeyi kazanması halinde ev ve araba almak istediğini belirterek, "Bir ev alırdım. Kendime büyükçe, kocaman bir ev isterdim. Bir arabam olsun isterim. Benim çok büyük hayallerim yok. Bunları rahat bir şekilde yapardım. Her yıl buradan bilet alıyorum. En azından amorti çıksa da şansımızı deniyoruz" diye konuştu.

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'İZMİR'DEN NİMET ABLA'YA BİLET ALMAYA GELDİK'

İzmir'den İstanbul'a gelerek Nimet Abla gişesinden bilet alan Gürol Duran ve Arzu Duran çifti, büyük ikramiyeyi kazanmaları halinde müstakil bir ev almak istediklerini söyledi. Arzu Duran, "Müstakil bir ev alırım, kocamla birlikte yaşarım herhalde. Kuzenime de bir bilet aldım. İzmir'den geliyoruz. Nimet Abla'dan bilet almak istedik. Gelmişken aldık, inşallah çıkar" dedi.

Gürol Duran ise ikramiyeyi kazanması halinde dünya turuna çıkmayı düşündüğünü belirterek, "Benim de çok fazla hayalim yok. Herhalde dünya seyahatine çıkarız. Çocuklarımız var, onlarla paylaşırız. Geri kalanıyla da rahat bir ömür süreriz diye düşünüyorum" diye konuştu.

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'NİMET ABLA’YA HER SENE GELİYORUM'

Oyunsever Mehmet Uçaş, 6 bilet aldığını belirterek, "Önce çocuklarıma ev alacağım. Sonra torunlarımın okulları için hesaplarına para yatıracağım. Okusunlar, güzel yerlere gelsinler istiyorum. İki bileti kayınbiraderimin çocuklarına, dört bileti de torunlarıma aldım. Özellikle Nimet Abla'ya geldim. Her sene geliyorum " dedi.