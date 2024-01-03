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Yılbaşı akşamı dehşet: Meleknur yaşam mücadelesi veriyor

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#Yılbaşı#Silah#Meleknur
Yılbaşı akşamı dehşet: Meleknur yaşam mücadelesi veriyor
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2024 07:00

İstanbul Fatih’te 5 yıl önce adı bir cinayete karışan Ercan D., bir süre önce tahliye oldu. Ercan D. yılbaşı akşamı Yedikule’de 17 yaşındaki kız arkadaşı N. ile buluştu. Buluşma sırasında N.’nin yakın arkadaşı Meleknur Özgener’de yanındaydı. N., Meleknur’u “Hadi biraz gezelim” diyerek dışarı çıkarmış ve Ercan D. ile buluşmuştu.

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Ercan D. buluşma sırasında yaşanan tartışmada Özgener’i boynundan silahla vurdu. Meleknur Özgener kanlar içinde yere yığılırken, Ercan D. ise kaçtı. Özgener olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Özgener’in arkadaşı N. ise yakalanarak gözaltına alındı.

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

İddiaya göre, emniyette verdiği ilk ifadede olayın kaza olduğunu öne süren N. daha sonra ifadesini değiştirerek çıkan tartışmada Ercan D.’nin
arkadaşı Özgener’i vurduğunu söyledi. Polis ekipleri Ercan D.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Özgener’in ise hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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#Yılbaşı#Silah#Meleknur

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