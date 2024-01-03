Yılbaşı akşamı dehşet: Meleknur yaşam mücadelesi veriyor

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Ercan D. buluşma sırasında yaşanan tartışmada Özgener’i boynundan silahla vurdu. Meleknur Özgener kanlar içinde yere yığılırken, Ercan D. ise kaçtı. Özgener olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Özgener’in arkadaşı N. ise yakalanarak gözaltına alındı.

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

İddiaya göre, emniyette verdiği ilk ifadede olayın kaza olduğunu öne süren N. daha sonra ifadesini değiştirerek çıkan tartışmada Ercan D.’nin

arkadaşı Özgener’i vurduğunu söyledi. Polis ekipleri Ercan D.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Özgener’in ise hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.