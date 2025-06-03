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Yılanların dansı saniye saniye kamerada

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#Çiftleşme Dansı#Yılanların Dansı#İlginç Görüntüler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 10:43

Çanakkale'de iki yılanının 'çiftleşme dansı' görenleri şoke etti. Çevredeki bir vatandaş o anları saniye saniye telefonunun kamerasına kaydetti.

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Bayramiç ilçesine bağlı Hacıköyü'nde yaşayan İsa Varol (62), bir arkadaşının elma bahçesinden otomobiliyle Bayramiç'teki evine dönerken yol üzerinde 2 yılanın 'çiftleşme dansı' yaptığını fark etti.

Yılanların dansı saniye saniye kamerada

SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Varol, o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

Yılanların dansı saniye saniye kamerada

 Varol o anları "Yolun üzerinde, orta yerinde otların içerisinde bir şeylerin kıpırdadığını hissettim. Önce ne olduğunu anlayamadım. Arabayı durdurdum. Biraz yaklaşınca iki yılanın çiftleşme dansı yaptığını görünce de cep telefonumu çıkarıp, kayda aldım" diyerek anlattı.

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#Çiftleşme Dansı#Yılanların Dansı#İlginç Görüntüler

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