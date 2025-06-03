Yılanların dansı saniye saniye kamerada

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Bayramiç ilçesine bağlı Hacıköyü'nde yaşayan İsa Varol (62), bir arkadaşının elma bahçesinden otomobiliyle Bayramiç'teki evine dönerken yol üzerinde 2 yılanın 'çiftleşme dansı' yaptığını fark etti.

SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Varol, o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

Varol o anları "Yolun üzerinde, orta yerinde otların içerisinde bir şeylerin kıpırdadığını hissettim. Önce ne olduğunu anlayamadım. Arabayı durdurdum. Biraz yaklaşınca iki yılanın çiftleşme dansı yaptığını görünce de cep telefonumu çıkarıp, kayda aldım" diyerek anlattı.