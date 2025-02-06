Yılanlar grubuna operasyon: 22 şüpheli gözaltına alındı, 9'u tutuklandı

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Yılanlar grubu' olarak bilinen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. 'Yılan B.' lakaplı B.Ş.'nin, sağ kolu F.İ. aracılığı ile diğer örgüt üyelerine emir ve talimatlar verdiği, bunun üzerine şüphelilerin de İncesu ilçesinde silahlı eylemler gerçekleştirdiği belirlendi. Bu kapsamda geçen yıl 12 Mart'ta 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

22 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada 3 tabanca, 3 tüfek, 1 el telsizi, 1 demir kelepçe ve 50 tabanca mermisi ele geçirildi. Şüpheliler, polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 9’u tutuklanarak cezaevine konulurken, diğerleri adli kontrol tedbiri ile salıverildi.

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İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 9’u tutuklu 22 sanık hakkında, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘silahla tehdit’ ve ‘yağma’ suçlarından dava açıldı. Sanıklar önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.