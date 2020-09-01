Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu öldü

Alınan bilgiye göre, Dere köyünde yaşayan Engin ailesi, 2 yaşındaki çocukları Ronya Engin'i de yanlarına alarak bahçeye sebzeye toplamaya gitti.



Çocuklarını oynaması için uygun bir yere bırakan Engin ailesi, sebze toplamaya başladıktan bir süre sonra kızlarının ağlama sesini duydu.

Minik kızın yanına koşan aile fertleri, birkaç metre ötede 2 yılan olduğunu fark etti.

Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Engin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.