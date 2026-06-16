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'Yılancı Kemal' koluna dolanan 1 buçuk metrelik 2 yılanı yakalayıp doğaya bıraktı

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Payas#Yılan
Yılancı Kemal koluna dolanan 1 buçuk metrelik 2 yılanı yakalayıp doğaya bıraktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 09:22

Hatay'ın Payas ilçesinde 'Yılancı Kemal' olarak tanınan Kemal Başer, diyaliz hastası olan ailenin evine girmeye çalışan 2 karayılanı dakikalarca süren mücadelenin ardından saklandığı delikte yakaladı. Yakaladığı yılanları doğaya bırakan Kemal Başer, "Bu bölgede engerek de var. Karayılan engerekleri avlar. Karayılan, zehirsiz ve zararsız bir türdür. Doğamız için çok önemli bir tür. İnsana zararı yok, faydası var" diye konuştu.

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Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan diyaliz hastası olan ailenin evinde bulunan bir deliğe 1,5 metre uzunluğunda 2 karayılan girdi. Yılanı gören yaşlı ev sahibi, durumu itfaiye ekipleri ve 'Yılancı Kemal' olarak bilinen Kemal Başer'e bildirdi. Kısa sürede ailenin evine gelen itfaiye ekipleri ve Yılancı Kemal, dakikalarca süren mücadelenin ardından yılanları saklandığı delikten hiçbir aparat kullanmadan yakaladı.

Evin dışında bulunan delikte olan yılanları çıkartma mücadelesi ve karayılanların koluna dolanmasına rağmen sakin olan Başer'in o anları kameraya yansıdı. Kamerayla kaydedilen görüntüler izleyenleri korkutsa da Yılancı Kemal, yakaladığı 2 yılanı da insanlardan uzakta doğaya bıraktı.

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YILANCI KEMAL: KARAYILAN, ZEHİRSİZ VE ZARARSIZ BİR TÜRDÜR, DOĞAMIZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR TÜR

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Evin dışında bulunan delikte yakaladığı 2 karayılanı doğaya salan Kemal Başer, "İki karayılan, bir evin arkasında bulunan delikten oraya girmiş. Bir karayılanı çıkarmaya bayağı uğraştık. Birini çıkarmaya uğraşırken delikte diğer karayılanı da fark ettim. Bunu sağ salim çıkarttık ve arkasından bunu aldım. Bu yetişkin bir karayılan ve 1,5 metre civarında olup koluma iyi dolandı. Bu da 1 metre yok ama çok daha uysal. Deri değiştirmeye yakın bir tür. Şimdi bunları insanlardan uzak bir doğaya bırakacağız. İkisini birden bırakacağım. Onları ayırmıyorum ve aynı delikteydiler. Bu bölgede engerek de var. Karayılan engerekleri avlar. Karayılan, zehirsiz ve zararsız bir türdür. Doğamız için çok önemli bir tür. İnsana zararı yok, faydası var" ifadelerini kullandı.

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#Hatay#Payas#Yılan

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