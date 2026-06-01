'Yılancı Kemal' eve giren yılanı eliyle yakaladı

Payas ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yaşayan yaşlı kadının evine, yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki karayılan girdi. Karayılanı gören yaşlı kadın, komşulardan yardım istedi. Komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bağlı itfaiye ekipleri ve ‘Yılancı Kemal' olarak bilinen Kemal Başer sevk edildi.

Kısa sürede yaşlı kadının evine gelen itfaiye ekipleri ve 'Yılancı Kemal', dakikalarca süren mücadelenin ardından karayılanı hiçbir aparat kullanmadan yakaladı. Kamerayla kaydedilen görüntüler izleyenleri ürkütse de 'Yılancı Kemal', yakaladığı karayılana ‘Sevgili karayılan insanlar uzak dur’ sözleriyle doğaya saldı.

"EVİN İÇİNDE BİZE BİRAZ UĞRAŞTIRSA DA ZARARSIZ BİR ŞEKİLDE YAKALADIK"

Yaşlı kadının evinde giren 1,5 metre boyundaki karayılanı aparat kullanmadan yakalayan Kemal Başer, "Yaşlı teyzenin evine giren karayılanı yakaladık. 1,5 metreden uzun bu karayılan, evin içinde bize biraz uğraştırsa da zararsız bir şekilde yakaladık. Yakaladığımız karayılanı, tarlaya bırakacağım. Bu alanda beslenebileceği hayvanlar var. Karayılan, insana zararı olmayan bir türdür. Karayılan, kemirgenlerle beslenir ve çiftçi dostu olan bir sürüngendir. İnsanlardan uzak bir yerde tarlaya bırakıyorum. Sevgili karayılan, insanlar uzak dur ve güle güle git" ifadelerini kullandı.