Yılan burcu özellikleri erkek ve kadın: NASA yılan burcu açıklaması gerçek mi?
Yılan burcu, sosyal medyada NASA tarafından yapıldığı iddia edilen açıklamadan ortaya çıkmıştır. Ancak, NASA tarafından net bir ifade ile reddedilmiştir. NASA, astronomi ile astrolojinin birbirinden farklı alanlar olduğunu, astronominin bilimsel ancak astrolojinin bilimsellikten uzak bir alan olduğunu da belirterek yılan burcu olarak atfedilen konuya açıklık getirmişti. Peki, sosyal medyanın gündeminde yer alan yılan burcunun özellikleri kadın ve erkek için nasıl belirtiliyor? İşte, erkek ve kadın yılan burcu özellikleri
Yılan burcu, NASA'nın duyurduğu iddia edilen yeni burçlar gündeminin ardından pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya almaya başladı. Burç tarihlerini değiştirip, bununla birlikte takvime yeni bir burç da eklediği iddia edilen NASA, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Peki, sosyal medyada yer alan iddialara göre yılan burcu nedir ve hangi tarihleri kapsar? İşte, yılan burcu özellikleri
YILAN BURCU NEDİR?
Yılan burcu, yay burcunu da içine alan bazı burçların tarihinin değişmesiyle birlikte ortaya çıkan burcu ifade etmektedir. Sosyal medyada, NASA'nın yaptığı iddia edilen açıklamalara göre yılan burcu, astronomi takvimine 13'üncü burç olarak eklenmiş ve 29 Kasım-17 Aralık tarihlerini içine almıştır.
SOSYAL MEDYADAN YILAN BURCU ÖZELLİKLERİ
- Sessiz ve etkileyicidirler.
- Hiç bir hedefe direk gitmezler.
- İşlerini dolaylı yollardan hallederler.
- Yılan insanı ile anlaşmak ya da ona yaklaşmak bile yeterince zordur. İlişki kurulması oldukça zor bi karaktere sahiptir.
- Problem çözmek istemez kaçmayı tercih eder.
- İnsanları etkilemeye çalışmak en önemli işidir.
Söz konusu değişime göre, 12 değil 13 adet burç olması gerekiyor. İşte o iddiaya göre değişen burçlar.
KOÇ: 18 Nisan-13 Mayıs
BOĞA: 13 Mayıs-21 Haziran
İKİZLER: 21 Haziran-20 Temmuz
YENGEÇ: 20 Temmuz-10 Ağustos
ASLAN: 10 Ağustos-16 Eylül
BAŞAK: 16 Eylül-30 Ekim
TERAZİ: 30 Ekim-23 Kasım
AKREP: 23 Kasım-29 Kasım
YAY: 17 Aralık-20 Ocak
OĞLAK: 20 Ocak-16 Şubat
KOVA: 16 Şubat-11 Mart
BALIK: 11 Mart-18 Nisan
YILAN: 29 Kasım-17 Aralık
YILAN BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ
Güvenli ortamları sever, güvene ihtiyaç duyar. Tembeldir, kendisini geliştirmek yerine hazıra konup, kendini geliştiren bir erkek arar.
Tutkulu bir kadındır.
Toplumsal kurallara verdiği önem, Hırslı olmasına rağmen, çalışkan değil ve zekasını tam olarak kulllanmayı sevmez. Ama etrafında entellektüel olarak görünür. Öyle sanılması da hoşuna gider.
YILAN BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ
Nazik ve stratejiktir.Herkese nasıl davranması gerektiğini bilir.Aşka düşkün ve yoğun bir şekilde duygusallık yaşayan bir adamdır.
Çok ilerleyemez korkaktır.Kolay güvenmez.Zenginleşmek ister ama çok istikrarlıdır.
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