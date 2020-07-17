Yılan burcu özellikleri erkek ve kadın: NASA yılan burcu açıklaması gerçek mi?

Yılan burcu, NASA'nın duyurduğu iddia edilen yeni burçlar gündeminin ardından pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya almaya başladı. Burç tarihlerini değiştirip, bununla birlikte takvime yeni bir burç da eklediği iddia edilen NASA, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Peki, sosyal medyada yer alan iddialara göre yılan burcu nedir ve hangi tarihleri kapsar? İşte, yılan burcu özellikleri

YILAN BURCU NEDİR?

Yılan burcu, yay burcunu da içine alan bazı burçların tarihinin değişmesiyle birlikte ortaya çıkan burcu ifade etmektedir. Sosyal medyada, NASA'nın yaptığı iddia edilen açıklamalara göre yılan burcu, astronomi takvimine 13'üncü burç olarak eklenmiş ve 29 Kasım-17 Aralık tarihlerini içine almıştır.

SOSYAL MEDYADAN YILAN BURCU ÖZELLİKLERİ

- Sessiz ve etkileyicidirler.

- Hiç bir hedefe direk gitmezler.

- İşlerini dolaylı yollardan hallederler.

- Yılan insanı ile anlaşmak ya da ona yaklaşmak bile yeterince zordur. İlişki kurulması oldukça zor bi karaktere sahiptir.

- Problem çözmek istemez kaçmayı tercih eder.

- İnsanları etkilemeye çalışmak en önemli işidir.

Söz konusu değişime göre, 12 değil 13 adet burç olması gerekiyor. İşte o iddiaya göre değişen burçlar.

KOÇ: 18 Nisan-13 Mayıs

BOĞA: 13 Mayıs-21 Haziran

İKİZLER: 21 Haziran-20 Temmuz

YENGEÇ: 20 Temmuz-10 Ağustos

ASLAN: 10 Ağustos-16 Eylül

BAŞAK: 16 Eylül-30 Ekim

TERAZİ: 30 Ekim-23 Kasım

AKREP: 23 Kasım-29 Kasım

YAY: 17 Aralık-20 Ocak

OĞLAK: 20 Ocak-16 Şubat

KOVA: 16 Şubat-11 Mart

BALIK: 11 Mart-18 Nisan

YILAN: 29 Kasım-17 Aralık

YILAN BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ

Güvenli ortamları sever, güvene ihtiyaç duyar. Tembeldir, kendisini geliştirmek yerine hazıra konup, kendini geliştiren bir erkek arar.

Tutkulu bir kadındır.

Toplumsal kurallara verdiği önem, Hırslı olmasına rağmen, çalışkan değil ve zekasını tam olarak kulllanmayı sevmez. Ama etrafında entellektüel olarak görünür. Öyle sanılması da hoşuna gider.

YILAN BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ

Nazik ve stratejiktir.Herkese nasıl davranması gerektiğini bilir.Aşka düşkün ve yoğun bir şekilde duygusallık yaşayan bir adamdır.

Çok ilerleyemez korkaktır.Kolay güvenmez.Zenginleşmek ister ama çok istikrarlıdır.