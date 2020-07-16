Yılan burcu nedir? Yılan burcu özellikleri ve tarih bilgisi

Yılan burcu, yay burcunu da içine alan bazı burçların tarihinin değişmesiyle birlikte ortaya çıkan burcu ifade etmektedir. Sosyal medyada, NASA'nın yaptığı iddia edilen açıklamalara göre yılan burcu, astronomi takvimine 13'üncü burç olarak eklenmiş ve 29 Kasım-17 Aralık tarihlerini içine almıştır.

SOSYAL MEDYADAN YILAN BURCU ÖZELLİKLERİ

- Sessiz ve etkileyicidirler.

- Hiç bir hedefe direk gitmezler.

- İşlerini dolaylı yollardan hallederler.

- Yılan insanı ile anlaşmak ya da ona yaklaşmak bile yeterince zordur. İlişki kurulması oldukça zor bi karaktere sahiptir.

- Problem çözmek istemez kaçmayı tercih eder.

- İnsanları etkilemeye çalışmak en önemli işidir.

Söz konusu değişime göre, 12 değil 13 adet burç olması gerekiyor. İşte o iddiaya göre değişen burçlar.

KOÇ: 18 Nisan-13 Mayıs

BOĞA: 13 Mayıs-21 Haziran

İKİZLER: 21 Haziran-20 Temmuz

YENGEÇ: 20 Temmuz-10 Ağustos

ASLAN: 10 Ağustos-16 Eylül

BAŞAK: 16 Eylül-30 Ekim

TERAZİ: 30 Ekim-23 Kasım

AKREP: 23 Kasım-29 Kasım

YAY: 17 Aralık-20 Ocak

OĞLAK: 20 Ocak-16 Şubat

KOVA: 16 Şubat-11 Mart

BALIK: 11 Mart-18 Nisan

YILAN: 29 Kasım-17 Aralık