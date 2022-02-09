'Yılan bebek' 1 yasında

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Sağlık Bakanlığı’ndan uyarı: İzmarit bulaş kaynağıSağlık Bakanlığı’ndan uyarı: İzmarit bulaş kaynağı#İzmarit
50 kent alarmda Peş peşe uyarılar... Sıcaklık düşüyor50 kent alarmda! Peş peşe uyarılar... Sıcaklık düşüyor#Meteoroloji
Ozan Tufanın büyük şanssızlığı Kendisini denedi ancak...Ozan Tufan'ın büyük şanssızlığı! Kendisini denedi ancak...#Ozan Tufan
Elektrik faturasını düşürecek 4 formülElektrik faturasını düşürecek 4 formül#Elektrik Faturası
Elektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay GülerElektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay Güler#Turgay Güler
Bakan Nebatinin Londra temaslarının ayrıntıları belli olduBakan Nebati'nin Londra temaslarının ayrıntıları belli oldu#Nurettin Nebati
Çanakkale Köprüsü hazırÇanakkale Köprüsü hazır#1915 Çanakkale Köprüsü
FETÖ’nün sahte belgesini ‘devlet sırrı’ zannetmişFETÖ’nün sahte belgesini ‘devlet sırrı’ zannetmiş!#FETÖ
Elektrik faturalarına çözüm aranıyorElektrik faturalarına çözüm aranıyor#Elektrik Faturası
Fenerbahçe, 10 kişilik Kayserispora elendiFenerbahçe, 10 kişilik Kayserispor'a elendi#Süper Lig
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti Yardım sırası şimdi bizdeGüvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti! Yardım sırası şimdi bizde#Ramazan Taşdemir
Milyon dolarlık MeryemMilyon dolarlık Meryem! #Meryem Uzerli
Vefatlardaki tablo çok üzücü Bakan Koca bir kez daha uyardı: Bu iki bilgi hepimiz için uyarıcıVefatlardaki tablo çok üzücü! Bakan Koca bir kez daha uyardı: 'Bu iki bilgi hepimiz için uyarıcı'#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Sedef Kabaşa tazminat davasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sedef Kabaş'a tazminat davası!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Marius Sumudica taciz iddialarına isyan etti Bu tarz şeyler asla söyleyemezsinMarius Sumudica taciz iddialarına isyan etti! "Bu tarz şeyler asla söyleyemezsin"#Marius Sumudica
HABERLERGündem Haberleri

'Yılan bebek' 1 yasında

#Yılan Bebek#Gökdeniz Tuncer#Bakım
Yılan bebek 1 yasında

Nadir görülen ve halk arasında ‘yılan bebek’ olarak bilinen Harlequin tipi iktiyozis hastalığı ile doğan Gökdeniz Tuncer, 1 yaşını doldurdu. Anne Ela Tuncer, bebeğine 24 saat bakım yapıp kremlediklerini anlattı.

Haberin Devamı

UŞAK Eşme’de 25 Ocak 2021’de dünyaya gelen Gökdeniz bebek, Harlequin tipi iktiyozis (palyaço bebek sendromu) hastalığı şüphesiyle 1 gün sonra İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesi’ne sevk edildi. Kuvöze alınan Gökdeniz’e 2 ay sonra Harlequin iktiyozis hastalığı tanısı konuldu. Ela Tuncer (27), bu süreçte oğlunu bir kez göremedi. Gökdeniz hastanede 6 ay tedavi görürken, annesine de 3 ay boyunca bakım eğitimi verildi.

24 SAAT KREMLENİYOR

Gökdeniz, cildindeki kuruluk nedeniyle 24 saat boyunca kremlenmek zorunda. Hastalığın, 300 milyonda bir görülen nadir bir hastalık olduğunu söyleyen anne Ela Tuncer, “Bir tedavisi yok, ölümcül olduğunu biliyorum. Vücudunda cilt yok. Enfeksiyona çok açık. Öpmemiz yasak. Çıplak elle dokunamıyoruz” diye konuştu.

Ölü derileri soyduklarını anlatan Tuncer, “Doktorlar eğer ölü derileri soymazsam, oğlumun canının daha çok yanacağını söyledi. Derinin çatlayıp kanayacağını bu durumda enfeksiyon kapacağını anlattılar. İlk önce doktorumuzla birlikte ölü derileri temizledik. 1 saat sürdü. Her gün 1 saat yağlı su ile banyo yaptırıyoruz. Daha sonra vücudunu kremleyip ölü derileri temizliyoruz. Her saat başı kremlemek zorundayız. 24 saat boyunca nöbetleşe başındayız. Günde 1 kilo vazelin, 2 tüp krem bitiyor” dedi.

Haberin Devamı

‘TOPLUMDAN DIŞLANIYORUZ’

ÇOCUĞUNUN toplum tarafından dışlandığını da vurgulayan Ela Tuncer, şunları söyledi: “Çocuğumun bu şekilde dışlanması beni bir anne olarak çok üzüyor. Zaten zor bir hastalıkla mücadele ediyoruz ancak bizi yoran 24 saat boyunca yaptıklarımızdan çok, toplumdan dışlanmak oluyor. Hastalık bilinmiyor ve tedavi yöntemi de yok. Bu nedenle uzun süre yoğun bakım ünitesinin önünde beklemek zorunda kaldım. Hastalığı yaşayan çocukların ailelerine psikolojik destek verilmeli. Hastalıkla ilgili bir farkındalık yaratılmış olsaydı, kendimi bu kadar çaresiz hissetmezdim.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yılan Bebek#Gökdeniz Tuncer#Bakım

BAKMADAN GEÇME!

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi

BAKMADAN GEÇME!

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi