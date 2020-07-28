Yıl kelimesinin eş anlamlısı nedir?
Türkçede en çok kullanılan kelimeler arasında yıl sözcüğü gelir. Aynı zamanda bu sözcüğün farklı bir eş anlamlı karşılığı bulunmaktadır. Bu karşılığı öğrenebilir ve değişik yerlerde kullanabilirsiniz. Peki yıl kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte bu konuda bilinmesi gereken kelimeler.
Dünyanın kendi etrafında 365 gün 6 saat dönerek turunu tamamlaması ile 1 yıl oluşur. Aynı zamanda TDK üzerinden bakıldığı zaman, Miladi takvime göre 1 Ocak ile 31 Aralık arasında kalan dilim yıl olarak bilinmektedir. Bu kelimenin aynı zamanda farklı cümlelerde kullanılabilecek bir eş anlamlı karşılığı bulunur.
Yıl Eş Anlamlısı
Yıl kelimesine karşılık olarak, ‘sene’ sözcüğünü eş anlamlı şekilde değerlendirilebilir. Böylece arka arkaya cümle kurarken daha anlamlı şekilde bir bütünlük oluşturmanız mümkün. Bunları birer örnek vermek gerekirse;
‘’Her yıl biz buraya tatile geliriz.’’
‘’Her sene biz buraya tatile geliriz.’’
Bu iki cümle üzerinden de bakıldığı gibi hem sene hem de yıl sözcükleri aynı anlam üzerinde kullanılmaktadır. Böylece farklı yerlerde İki kelimeyi de eşanlamlı olarak değişik amaçlar doğrultusunda değerlendirebilirsiniz.
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