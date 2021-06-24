YİK’ten yeni anayasa vurgusu

Kurul üyeleri, yeni ve sivil bir anayasa kazandırma gayretlerini hayata geçen bütün reformların çatısı olarak gördüklerini belirtti. Toplantıya ilişkin yazılı bir açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, özetle şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımız toplantıda, attıkları her adımda hukukun üstünlüğünü, insanımızın hak ve hürriyetlerini gözettiklerini belirtmiş, reform gündeminde ilk sıraları her zaman adaletin en ideal şekilde tecellisini sağlayacak çalışmalara ayırdıklarını ifade etmiştir. Temel kanunlarımızı yenileyerek ve adalet teşkilatımızın altyapısını güçlendirerek, yargının işleyişini kolaylaştırdıklarını anlatan Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimize taahhüt ettiğimiz gibi, daha fazla özgürlük ve daha güçlü demokrasi için reformlara kesintisiz şekilde devam ettiğimizi dile getirmiştir. Cumhurbaşkanımız, ‘Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir Türkiye’ vizyonuyla hazırladığımız İnsan Hakları Eylem Planımızın da bu sürecin bir parçası olduğuna işaret etmiş, milletimizin beklentisi ve ülkemizin ihtiyacı olan yeni ve sivil bir Anayasa’yı en geniş uzlaşıyla kazandırmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtmiştir.”

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