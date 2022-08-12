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YİK’ten AB’ye mesaj: Çirkeflik içindeler

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yüksek İstişare Kurulu#Hakan Fidan
YİK’ten AB’ye mesaj: Çirkeflik içindeler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 07:00

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapıldı. MİT Başkanı Hakan Fidan da toplantıda bir sunum gerçekleştirdi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yaptığı açıklamada, toplantıda kurul üyelerinin özellikle Avrupa’da Türkiye aleyhinde yürütülen propagandalar ile bunlara karşı alınacak tedbirler konusunda istişarelerde bulundukları belirtildi. Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avrupa’nın etnik ve dini fanatizmini demokrasi, insan hakları, özgürlükler gibi kavramların arkasına saklanarak sergilediğini dile getirdiği, “Hak ve özgürlükler konusunda, hukuk devleti kılıfına sığdırılmış nice faşist uygulamaya imza atanlar, bize karşı tam tersi bir çirkeflik içindedir” değerlendirmesinde bulunduğu ifade edildi.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yüksek İstişare Kurulu#Hakan Fidan

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