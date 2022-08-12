YİK’ten AB’ye mesaj: Çirkeflik içindeler

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yaptığı açıklamada, toplantıda kurul üyelerinin özellikle Avrupa’da Türkiye aleyhinde yürütülen propagandalar ile bunlara karşı alınacak tedbirler konusunda istişarelerde bulundukları belirtildi. Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avrupa’nın etnik ve dini fanatizmini demokrasi, insan hakları, özgürlükler gibi kavramların arkasına saklanarak sergilediğini dile getirdiği, “Hak ve özgürlükler konusunda, hukuk devleti kılıfına sığdırılmış nice faşist uygulamaya imza atanlar, bize karşı tam tersi bir çirkeflik içindedir” değerlendirmesinde bulunduğu ifade edildi.