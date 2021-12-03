YİK’te gündem iklim değişikliği

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Alınan bilgiye göre toplantıda, iklim değişikliğinin etkileri ve Paris İklim Sözleşmesi bağlamında Türkiye’nin atacağı adımları ele alındı. İklim değişikliğinin tarımsal etkileri başta olmak üzere Antalya’daki orman yangınları, Karadeniz’deki seller, Konya’da oluşan obruklar, Suudi Arabistan’da yağan kar, Almanya’daki sel felaketinin iklim değişikliğinin boyutlarını gözler önüne serdiği vurgulandı. Toplantıda, Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması'nı Meclis’te onaylayarak sürece dâhil olmasının ardından yaşanacak gelişmeler de ele alındı.