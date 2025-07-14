Yıkın artık şurayı

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Antalya’nın Demre’ye bağlı, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Kekova’nın karşısındaki Üçağız Yarımadası’nda Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi ve 1’inci Derecede Doğal Sit Alanı’nda, ‘Ziyat Koyu’ olarak adlandırılan bölgede, ‘kaçak yapı’ statüsündeki 2 katlı yapı, yaklaşık 15 yıl önce bir şirket tarafından satın alındı. İngiliz Cloudya Jamey Hankes’in büyük ortağı, Demre’den bir kişinin de küçük ortağı olduğu belirtilen ‘Eighty Five Ninety Five’ adlı şirket üzerine kayıtlı kaçak yapı yıkılarak, ‘İmar Barışı’ kapsamında alınan Yapı Kayıt Belgesi ile yerine yeni ve lüks bir villa inşa edilmeye başlandı.

PANDEMİDE İNŞA EDİLDİ

Pandemide inşa edilen villayla ilgili bazı vatandaşlar şikâyette bulundu. İlgili şirket yetkilileri hakkında da gerçeğe aykırı beyanda bulunmaktan Demre Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü kararının ulaştığı Demre Belediyesi de 2020 yılı ekim ayında hem villa ve etrafındaki yapıların yıkımına karar verdi, hem de ilgili şirkete yapıların metrekaresi bazında idari para cezası uyguladı. Aynı zamanda villa, Demre Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi. Yıkım kararı ve para cezalarına karşın villanın sahibi firma hukuk mücadelesi başlattı. Geçen yıl Danıştay’ın kararıyla kaçak villanın yıkım kararı ve para cezası kesinleşti.

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MÜHÜR KIRILMIŞ

Kaçak villanın Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay’daki itiraz süreçleri devam ederken 2023 ve 2024 seçim dönemlerinde belediye tarafından uygulanan mührün kırıldığı ve inşaatının tamamlandığı ortaya çıktı. O dönemden bugüne kullanılmaya da başlanan kaçak villanın, bu yaz turizm sezonu ile birlikte kiralandığı belirtildi. Bölgede faaliyet gösteren tur teknecileri, her gün bölgedeki koylara yönelik turistik turlar düzenlediklerini, sadece tekneyle ulaşılabilen bu villanın olduğu bölgeden geçerken sürekli farklı insanlar tarafından kullanıldığını, turistik amaçlı villanın kiraya verildiğini dile getirdi.

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, Danıştay’ın kesinleşen yıkım kararı sonrasında bir ihale yaptıklarını, yıkım ihalesini kazanan firmanın SGK borcu çıktığı için henüz sözleşme imzalayamadıklarını dile getirdi.

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TEKNEYLE ULAŞILIYOR

Pandemi döneminde inşaatının büyük bölümü de tamamlanan villadan denize inmek için bir merdiven, merdivene bitişik iskele, sol tarafında denize sıfır oturma, güneşlenme ve şezlong amaçlı kameriye tarzı bir yapı, adanın uç kısmına yakın bir yerde de yaklaşık 40 panelden oluşan güneş enerjisi sistemi kuruldu. Su, elektrik ve kara yolu olmayan villanın bulunduğu yarımadaya sadece tekneyle ulaşım sağlanabildiğinden elektrik enerjisi için güneş enerji sistemi, su ihtiyacı için de depo oluşturuldu. Yapı kayıt belgesine göre 169 kapı numaralı bina 27 metrekare tek bağımsız bölüm, 6,5 metrekare enerji odası, 66 metrekare tek katlı bina, 15 metrekare mutfak kısmı, 94 metrekare su deposu, 161 metrekare yüzey alanlı iskeleden oluştu.