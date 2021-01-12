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Gündem
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 12.01.2021 - 13:42 | Son Güncelleme:

Yıkımı yapılan fabrikanın silolarında yangın çıktı

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Yıkımı yapılan fabrikanın silolarında yangın çıktı
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BURSA'da atıl durumdaki fabrikanın silolarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yıkımı yapılan fabrikanın silolarında yangın çıktı
Yangın, saat 12.15 sıralarında, İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi’nde bulunan atıl durumdaki eski yağ fabrikasında yaşandı. Yıkım çalışması yapıldığı sırada fabrikanın silolarındaki yağlar aniden alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat çalışmasıyla söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından fabrikanın yıkımına devam edildi.
Yıkımı yapılan fabrikanın silolarında yangın çıktı

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