×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yıkımı yapılan bina bitişiğindeki binanın üzerine çöktü

Güncelleme Tarihi:

#Küçükçekmece#Bina Çökmesi#Kentsel Dönüşüm
Yıkımı yapılan bina bitişiğindeki binanın üzerine çöktü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2026 15:13

Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bina, bitişiğindeki binanın üzerine çöktü. Binada bulunan iş yerindekiler ve apartman sakinleri kendilerini sokağa attı. Binanın çöktüğü an ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, Halkalı Merkez Mahallesi Cansu Sokakta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bina yıkımı sırasında bitişiğinde bulunan 4 katlı binanın üzerine doğru çöktü. Bitişiğindeki binada o sırada çalışanlar ve müşterinin olduğu bir iş yerinin bulunduğu öğrenildi. Gürültü ile birlikte iş yerinde bulunanlar ve apartman sakinleri can havliyle kendilerini sokağa attı.

Yıkımı yapılan bina bitişiğindeki binanın üzerine çöktü

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ölen ya da yaralananın olmadığını belirlerken 1 iş yeri ve apartman güvenlik nedeniyle mühürlendi.
Yıkımı yapılan bina bitişiğindeki binanın üzerine çöktü

OLAY KAMERADA

Haberin Devamı

Yıkım çalışması sırasında bir anda binanın çökmesi ve sonrasında yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yeri çalışanı Muhammed Coşkun, "Börekçideydik, tam masaları toplayacaktık. Bir dakika önce dışarıya çıktık. Sonra bina üzerimize düştü. Kaçtık hemen. Canımızı çok zor kurtardık. Kaçmasak içeride gidecektik" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Küçükçekmece#Bina Çökmesi#Kentsel Dönüşüm

BAKMADAN GEÇME!