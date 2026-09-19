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Yıkımı yapılan 6 katlı bina kendiliğinden çöktü: 2 kişinin yaralandığı olayda cadde trafiğe kapatıldı

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#Kentsel Dönüşüm#Küçükçekmece#Bina Yıkımı
Yıkımı yapılan 6 katlı bina kendiliğinden çöktü: 2 kişinin yaralandığı olayda cadde trafiğe kapatıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2026 09:36

İstanbul Küçükçekmece'de dün kentsel dönüşüm çalışması aşamasında olan ve akşam kendiliğinden yıkılan 6 katlı bina gündüz saatlerinde havadan görüntülendi. 2 kişinin yaralandığı olayda cadde ise trafiğe kapatıldı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece ilçesi İnönü Mahallesi'nde yaşanmıştı. Kentsel dönüşüm çalışmalarına başlanan Şirin Sitesi'nde çalışmalar durduktan saatler sonra 6 katlı bloğun büyük bölümü kendiliğinden çöktü. O sırada yoldan geçen 2 kişi olay sonrasında yaralandı. Yıkılan bina ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken cadde ise trafiğe kapatıldı. Yıkılan bina bugün sabah saatlerinde dron ile görüntülendi.

Yıkımı yapılan 6 katlı bina kendiliğinden çöktü: 2 kişinin yaralandığı olayda cadde trafiğe kapatıldı

Bina yıkım çalışmalarını gördüğünü ifade eden Reşit Geçmez isimli vatandaş, "Dün öğle saatlerinde Şirin Apartmanları yıkılıyordu. Tek bir bina kalmıştı. Zaten öğlenden belliydi yıkılacağı. Yıkılırken burada değildim ama yıkılacağını tahmin ediyordum. Dedim bu bina çökecek galiba" dedi.

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#Kentsel Dönüşüm#Küçükçekmece#Bina Yıkımı

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