YÄ±kÄ±m yapÄ±lacak binalar iÃ§in mahalleye gelenlerle arbede Ã§Ä±ktÄ±

GÃ¼ngÃ¶ren, Tozkoparan Mahallesi'nde yapÄ±lmasÄ± planlanan kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m projesi kapsamÄ±nda, geÃ§tiÄŸimiz aylarda mahalle sakinlerinden evlerini boÅŸaltmalarÄ± istendi. YaÅŸanan sÃ¼reÃ§te evlerini terk etmek istemeyen mahalle sakinleri ile polis ve belediye ekipleri arasÄ±nda birÃ§ok kez arbede yaÅŸandÄ±.

Bu sabah saatlerinde Tozkoparan Mahallesi'nde yÄ±kÄ±mÄ± yapÄ±lmasÄ± planlanan evlerin temel altyapÄ± hizmetlerinin kesilmesi iÃ§in Ã§evik kuvvet ekiplerinin desteÄŸiyle Ä°GDAÅž, Ä°SKÄ°, BEDAÅž ve belediye ekipleri geldi. Mahalle sakinleri ekiplere engel olmak istedi. Bunun Ã¼zerine polis, kalabalÄ±ÄŸa mÃ¼dahalede bulundu. Bu sÄ±rada arbede yaÅŸandÄ±.

"EVÄ°MÄ°ZÄ° ELÄ°MÄ°ZDEN ALMAYA Ã‡ALIÅžIYORLAR"

Mahalle sakini Hasan Ã‡imen, "Bizim evimizi alÄ±yorlar. Davalar devam etmesine raÄŸmen hukuksuz olarak gelip, benim dairemi elimden almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. ElektriÄŸimizi, doÄŸalgazÄ±mÄ±zÄ± kesiyorlar. Arbedenin sebebi bu. Bunlar benim yaÅŸam hakkÄ±m, kestirmiyorum. Neden benim evimi elimden alÄ±yorsunuz? Polisler vazifesinin yapÄ±yorlar ama biraz da benim hakkÄ±mÄ± korusunlar" dedi.Â

"GEREKÄ°RSE MUM YAKIP Ã–YLE OTURACAÄžIZ"

Evlerinden Ã§Ä±kmak istemeyen mahalle sakinlerinden Saadet KÄ±lÄ±Ã§ ise, "ParamÄ±zla satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z evlerimizden sokaÄŸa atÄ±yorlar. Ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilmiyoruz. Emekli insanlarÄ±z, aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maaÅŸla kiraya Ã§Ä±kmamÄ±z mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Her gÃ¼n suyumuzu, elektriÄŸimizi kesmekle tehdit ediliyoruz. Polis, sularÄ±mÄ±zÄ± kesmek iÃ§in gelmiÅŸ. Bu zabÄ±tanÄ±n gÃ¶revi ama polis geliyor. Polisle biz yÃ¼z yÃ¼ze geliyoruz. Sonuna kadar buradayÄ±z. Gerekirse mum yakÄ±p, Ã¶yle oturacaÄŸÄ±z. Evimizden Ã§Ä±kmÄ±yoruz. Gerekirse suyu da arabayla taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z. Biz evimizdeyiz, gitmiyoruz. Yerinde kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mse eÄŸer, bize yerinde evimizi versinler. SÃ¶zleÅŸme imzalayalÄ±m, Ã¶yle gidelim. Biz bÃ¶yle gitmiyoruz" diye konuÅŸtu.

CanlÄ± Borsa - AltÄ±n FiyatlarÄ± - DÃ¶viz KurlarÄ± iÃ§in Bigpara