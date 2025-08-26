Faciadan kıl payı dönüldü... Yıkım sırasında devrilen binayı iş makinesi ile tutmaya çalıştılar

Haberin Devamı

Olay Merkez Mahallesi Tıpatan Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında sokaktaki 5 katlı bir binanın yıkımına başlandı. Bir kısmı yıkılan bina, dengesini kaybederek yan binanın üzerine devrildi. Bina devrilmeden önce işçiler, yıkımı yapan iş makinesi ile binayı ayakta tutmaya çalıştı.

Binanın büyük bir gürültü ile devrilmesinin ardından bölgeye polis, itfaiye, acil sağlık ve belediye ekipleri geldi. Sağlık ekiperinin kontrollerinde, olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.



Polis ve belediye ekiplerinin incelemesinde, yan taraftaki sağlam binanın 3 dairesinde hasar oluştuğu tespit edildi. Hasar gören dairelerin masrafının yıkımı yapan firma tarafından karşılanacağı öğrenildi.