MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYıkım sırasında canlarını hiçe sayıp, demir toplamaya çalıştılar
GeriGündem Yıkım sırasında canlarını hiçe sayıp, demir toplamaya çalıştılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 19.11.2020 - 15:20 | Son Güncelleme:

Yıkım sırasında canlarını hiçe sayıp, demir toplamaya çalıştılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yıkım sırasında canlarını hiçe sayıp, demir toplamaya çalıştılar
Abone Olgoogle-news

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 katlı binanın yıkımı sırasında demir toplamaya çalışan yaklaşık 20 kişinin tehlikeye aldırış etmediği anlar, kameraya yansıdı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. 2 katlı binanın yıkımı yapıldığı sırada bazı kişiler, gelip, demirleri toplamaya çalıştı. İş makinesi çalışırken, canlarını hiçe sayan yaklaşık 20 kişiyi görenler, şaşırdı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tehlikeli anların yaşandığını gören bina sahibi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, sevk edildi. Ekipler, demirleri toplarken tehlike oluşturan kişileri bölgeden uzaklaştırıldı. Yıkıma polis eşliğinde devam edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle