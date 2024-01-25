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Yıkım sırasında bina iş makinesinin üzerine devrilmişti... Operatör son yolculuğuna uğurlandı

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#Kahramanmaraş#İş Makinesi#Operatör
Yıkım sırasında bina iş makinesinin üzerine devrilmişti... Operatör son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2024 11:35

Kahramanmaraş’ta depremde ağır hasar alan binanın yıkımı sırasında çöken binanın altında kalarak hayatını kaybeden operatör son yolculuğuna uğurlandı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi’nde meydana gelmiş, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir binanın yıkımı sırasında iş makinesi operatörü Muhammet Gök (26) çöken binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Yıkım sırasında bina iş makinesinin üzerine devrilmişti... Operatör son yolculuğuna uğurlandı

İş makinası operatörü için Onikişubat ilçesi Selimiye Mahallesi'ndeki Haznedar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan namazın ardından Gök’ün cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye operatörün yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.

Yıkım sırasında bina iş makinesinin üzerine devrilmişti... Operatör son yolculuğuna uğurlandı

Yıkım sırasında bina iş makinesinin üzerine devrilmişti... Operatör son yolculuğuna uğurlandı

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#Kahramanmaraş#İş Makinesi#Operatör

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