Yıkım kararı olan evlerini yıktırmamak için anne kız 2 saat ekiplere direndi

Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi Büyük Kumköprü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki Selma B. ve kızı Zeynep B.'nin yaşadığı iki katlı evin afet riski olduğu için riskli bina olarak yıkımına karar verildi. Evin boşaltılması için anne ve kızına tebligat yapıldı. Verilen süre içerisinde evi boşaltmayan anne ve kızı sabah saatlerinde yıkama gelen ekiplere yaklaşık 2 saat boyunca direndi ve kapıyı açmadı. İtfaiye ve polis ekipleri tarafından evin kapısı kırılarak açıldı. İçeriye giren ekipler tarafından evden çıkartılan anne ve kızı bir süre polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Ambulansa binmek istemeyen anne Selma B., daha sonra polis ekipleri tarafından sakinleştirilerek polis aracına alındı. Olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolleri yapılan anne ve kız daha sonra emniyete götürüldü. Ekiplerin daha sonra çevre güvenliğini alarak yıkımı gerçekleştireceği öğrenildi.