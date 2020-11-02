YÜZDE 85’İ ORTA VEYA KÖTÜ YAPILAR

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ: Bornova’da yaptığımız envanterde 14 binada sıva çatlağı şeklinde küçük hasarlar var. Bornova’da sorun yok. Ancak Bornova’da sorun olmaması bir şey ifade etmiyor. Yapılan envanter çalışmasında Bayraklı Belediyesi’nin 11 bin 540 konutu var. Bu konutların önemli bir kısmı enkazların olduğu bölgede. Yani sıvılaşma dediğimiz, ova dediğimiz, iki metre altında su olan bir yerden bahsediyoruz. Burası 1993 yılı mevzuat ve yönetmenliğe göre yapılaşmaya açılan bir alandır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yerel yönetimlerin bir iletişim, bir uygulama bütünü içerisinde çalışması gereken bir alandır. Maalesef burada yapılan çalışmalar o günkü mevzuata göre eksik malzeme, ucuz malzeme kullanılarak, o günkü koşullarda kötü beton kalitesi kullanılarak yapılmış binalar. Sadece yıkılana bakmamak gerek, burada yıkılması gereken yüzlerce bina var. Yoksa bir aşama sonrası daha ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu bölgenin risk yönetimi anlamında güçlendirme çalışmasından çok tamamen ortadan kaldırılması, yeni imar ve inşaat yasasına göre yapılması gerekir.

Bornova’da yaptığımız bir envanterde Bornova’daki konut stokunun yaklaşık yüzde 85’inde orta veya kötü yapılar var. Bu bize şu oranı veriyor. Güçlendirme ve kentsel dönüşüm anlamında bir çalışmaya girmek durumundayız. Burada vatandaşlarımız imar yasasından, imar affından yararlanarak 2 katı 5 kata çıkarmış. Ve yine buralarda 5 daire isteyerek kentsel dönüşüm şartını ortaya koyuyorlar. İki gün önce yaşadığımız bu tabloyu tekrar yaşamamak için herkesin fedakarlık etmesi, biz yöneticilerin de denetim mekanizmalarını çok doğru şekilde kullanması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla iletişim halinde çalışmamız gerekir.”

BAYRAKLI’DA 105 HASARLI BİNA

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal: “Ağır hasarlı 17 binamız var, bunlardan 8’i göçük. Enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor. Yapılan inceleme ve çalışmalarda Bayraklı’da 105 binanın oturulmaz halde olduğu belirlendi. Hasar tespiti, binaların incelemesinde yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda.

Bu süreç bittikten sonra gerekli adli ve idari işlemler yapılacaktır. Gelen ihbarlar var. Altında dükkanlar olan binalarda çöküntü olduğu, kolonlarla ilgili tahribatın olduğu söyleniyor. Bunları hepsini inceleyeceğiz, tüm ihbarları ciddiye alacağız. Böyle bir şey varsa sorumluları bulunur, bedeli ödetilir. Belediye olarak, evleri yıkılan, hasar gören, korkudan evlerine dönemeyen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çabalıyoruz. 700 çadır kurduk, şu anda hepsine aileler yerleşti. Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları karşılanıyor.”

8 BİNANIN ÖNÜNDE UMUT

Arama kurtarma çalışmaları 8 binanın enkazında devam ederken, AFAD dün akşam, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 69’a yükseldiğini açıkladı. Açıklamada, “Yaralanan 940 vatandaşımızdan 722’si taburcu edilmiş olup, 218 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir” denildi. Yıkılan binaların tamamının 1993 yılındaki deprem mevzuatına göre yapıldığı ve 1999 öncesi yapılmış ve inşaat ruhsatı almış binalar olduğu belirlendi. Karşıyaka ve Bornova Belediyeleri’nden 2008 yılında ayrılarak ilçe yapılan Bayraklı’da yıkımların yaşandığı Manavkuyu mahallesi Bornova sınırlarındaydı. Bu binaların tamamı 1999 öncesi inşaat ruhsatı aldı. 1993 yılındaki deprem mevzuatı ve yönetmenliğe göre yapıldı. 1999’dan sonra yeni yönetmeliğe göre ruhsat verilen binalarda C30 beton kullanmak zorunluyken, yıkılan binalarda ise C14 ve C17 betonlar bulunuyor. 1999 yılından önce ruhsat alınan ve bu depremde yıkalan binalar şöyle:

Tamamen yıkılan 8 katlı Rızabey Apartmanı’nın alt katında iş yerleri vardı.

Emrah Sitesi 2 blok ve 28 daireden oluşuyordu. Tamamen çöken apartman 7 katlıydı.

4 bloklu Barış Sitesi’nde kısmen çökme 2 blokta yaşandı.

Doğanlar Apartmanı 7 katlıydı ve altında bir kafe bulunuyordu. Depremde yola doğru devrilen apartmanda 21 daire vardı.