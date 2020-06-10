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Hürriyet
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Hüseyin BOZOK-Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY, (DHA)
Haber Giriş: 10.06.2020 - 17:12,Son Güncelleme:

Yıkıldılar! Hatay'da dehşet

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Yıkıldılar! Hatay'da dehşet
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Hatay'da Erhan Ü. (37), aralarında husumet olan bakkal işletmecisi Ali Toksöz'ü (34) iş yerinde av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay yerine gelen Toksöz'ün yakınları, sinir krizi geçirirken, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri fenalaşanlara müdahale etti.

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  • Hatayda işlettiği bakkalda pompalı tüfekle öldürüldü
  • Hatayda işlettiği bakkalda pompalı tüfekle öldürüldü
  • Hatayda işlettiği bakkalda pompalı tüfekle öldürüldü
  • Hatayda işlettiği bakkalda pompalı tüfekle öldürüldü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Antakya ilçesi Ayşe Fitnat Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Erhan Ü., aralarında husumet olduğu iddia edilen Ali Toksöz'ün işlettiği bakkala geldi. İkili arasında çıkan tartışma, kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Erhan Ü., yanında getirdiği pompalı tüfekle Toksöz'e ateş etti. Saçmaların kafasına isabet ettiği Toksöz yere yığılırken, kavgada Erhan Ü. ise kulağından yaralandı.

Yıkıldılar Hatayda dehşet

Silah seslerinin duyulması üzerine çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İş yerine gelen sağlık ekipleri, Toksöz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Erhan Ü. ise Antakya Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Haberin duyulması üzerine olay yerine gelen Toksöz'ün yakınları, sinir krizi geçirirken, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri fenalaşanlara müdahale etti.

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