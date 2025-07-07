Yıkılan tarih tekrar ayakta

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Nemrut Dağı rotasının başlangıcı olarak bilinen Karakuş Tümülüsü, çevrede yaşayanlar tarafından sütunların üzerindeki kartal heykelinden ötürü bu isimle anılıyor. Birçok kaynakta burası “Kadınlar anıt mezarı” veya “Kraliçe anıt mezarı” olarak geçmekte. Kommagene Kralı Antiochos’un eşi İsas, kızı Antiochis ve torunu Aka’ya ait mezarların burada yer aldığı düşünülüyor. Tümülüs yapıldığı dönemde doğu, batı, güney ve kuzeye bakan 12 sütun ve bunları çevreleyen bir surla çevriliymiş. Günümüze yalnızca doğuda iki, batı ve güneyde birer sütun ulaşabilmiş. Bu sütunlardan birinde II. Mithridates’in kardeşi Laodice ile tokalaştığı bir kabartma yer almakta ancak 6 Şubat depremlerinde bu kabartma yıkıldı. Restoratörler, bu kabartmaları 2 bin yıl önce kullanılan teknikle ip geçirme noktalarından yerine kaldırarak sabitledi. Aynı yöntemle, aynı taş, ama farklı bir çağda yeniden yerine sabitledi.