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Yıkılan tarih tekrar ayakta

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#Adıyaman#Nemrut Dağı#Karakuş Tümülüsü
Yıkılan tarih tekrar ayakta
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2025 07:00

ÇİĞKÖFTE ve sıra gecelerinin gölgesinde kalan Adıyaman, dağlarında, vadilerinde ve taşlarının belleğinde bir krallığın izlerini taşıyor. Sınırları içinde barındırdığı birçok antik ve tarihi noktasıyla da dikkat çekiyor. Dünyanın 8’inci harikası olarak bilinen Nemrut Dağı, Adıyaman’ın en büyük simgelerinden biri.

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Nemrut Dağı rotasının başlangıcı olarak bilinen Karakuş Tümülüsü, çevrede yaşayanlar tarafından sütunların üzerindeki kartal heykelinden ötürü bu isimle anılıyor. Birçok kaynakta burası “Kadınlar anıt mezarı” veya “Kraliçe anıt mezarı” olarak geçmekte. Kommagene Kralı Antiochos’un eşi İsas, kızı Antiochis ve torunu Aka’ya ait mezarların burada yer aldığı düşünülüyor. Tümülüs yapıldığı dönemde doğu, batı, güney ve kuzeye bakan 12 sütun ve bunları çevreleyen bir surla çevriliymiş. Günümüze yalnızca doğuda iki, batı ve güneyde birer sütun ulaşabilmiş. Bu sütunlardan birinde II. Mithridates’in kardeşi Laodice ile tokalaştığı bir kabartma yer almakta ancak 6 Şubat depremlerinde bu kabartma yıkıldı. Restoratörler, bu kabartmaları 2 bin yıl önce kullanılan teknikle ip geçirme noktalarından yerine kaldırarak sabitledi. Aynı yöntemle, aynı taş, ama farklı bir çağda yeniden yerine sabitledi.

 

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#Adıyaman#Nemrut Dağı#Karakuş Tümülüsü

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