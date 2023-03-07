Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yıkılan evin enkazından önce kendi çıktı sonra eşini kurtardı

Güncelleme Tarihi:

#KAHRAMANMARAŞ#Hatay#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2023 09:41

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Ali (55) ile eşi Pakize (58) Kılıç'ın oturduğu müstakil ev, ikinci depremde yıkıldı; çift enkazda kaldı. Enkazdan kendisi çıkan Ali Kılıç, "Önce ben çıktım sonrasında eşimi çıkardım" dedi.

Haberin Devamı

Ericek Mahallesi'nde Ali Kılıç ile eşi Pakize Kılıç'ın oturduğu müstakil ev, 6 Şubat'taki ikinci depremde yıkılınca çift de enkazı altında kaldı. Yıkıntı altından kendisi çıkan Ali Kılıç, ardından eşi Pakize Kılıç'ı sağ kurtardı. AFAD'ın çadırında kalan Ali Kılıç, o anları anlatırken, "Eşim ile enkazın altında kaldık. 1 hafta sonra yanımızdaki evden 2 cenaze çıkardılar. Birinci depremde evimize bir şey olmamıştı. Evimiz ikinci depremde yıkıldı. Evden hiçbir şeyimizi alamadık. Malzemelerimiz, yataklarımız enkazın altında kaldı. Enkazın altından kendi imkanımız ile çıktık. Enkaz altından önce ben çıktım sonrasında eşimi çıkardım. O anlar, çok korkunçtu" dedi.

Zor günler geçirdiklerini belirten Kılıç, "Allah'a şükür, yaralanmadık. Ben çıktıktan sonra eşim içeride kaldı. 'Burada kaldım' diye bağırdı. Eşimin sesini duyunca tekrar geri döndüm. Onu enkazdan tutup, çıkardım. Ayağımızda ayakkabı yoktu. 3 gün dışarıda yattık. Ateş yakarak ısındık. Battaniyeleri kendimizi sardık. Yağmur ve kar yağıyordu. Kendi imkanlarımız ile çadır kurduk sonrasında bize AFAD çadırı verdiler. Allah'a şükür, bir sıkıntımız yok" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#KAHRAMANMARAŞ#Hatay#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Deprem göçleri ve güvenli şehirler... Türkiye Deprem Tehlike Haritasında sarıyla işaretlenmiş bölgelerin deprem potansiyeli ne Tek tek mercek altına aldık...

Deprem göçleri ve 'güvenli' şehirler... 'Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nda sarıyla işaretlenmiş bölgelerin deprem potansiyeli ne? Tek tek mercek altına aldık...

#Kahramanmaraş Depremi
Her yarışa en önde o başlıyor ama hiçbirini bitirmiyor... Peki neden Dünyanın en aranan tavşan atleti Erik Sowinski ile tanışın

Her yarışa en önde o başlıyor ama hiçbirini bitirmiyor... Peki neden? Dünyanın en aranan tavşan atleti Erik Sowinski ile tanışın

#Erik Sowinski
Araçlar olası bir depreme hazır mı Sigortalar hangi hasarı, ne şekilde karşılıyor | 11 SORU 11 CEVAP

Araçlar olası bir depreme hazır mı? Sigortalar hangi hasarı, ne şekilde karşılıyor? | 11 SORU 11 CEVAP

#Deprem