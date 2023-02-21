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Yıkılan binalara ilişkin 3 müteahhit daha tutuklandı

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#Deprem#Gaziantep#Malatya
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 22:20

Yaptıkları binalar depremde yıkıldığı gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alınan 6 müteahhitten 3'ü tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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Deprem yıkılan binalarla ilgili Gaziantep ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'taksirle öldürme' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, yıkılan binalardan Doğansoy Apartmanı müteahhidi V.R.Ö., Şadoğlu Apartmanı müteahhidi N.H., Serap Apartmanı müteahhidi R.Ö., Zorlu Apartmanı müteahhidi N.G., Bahçelioğlu Apartmanı müteahhidi A.K. ve Mazıcı Apartmanı müteahhidi M.D. yakalayarak gözaltına aldı. 

3 MÜTEAHHİT SERBEST BIRAKILDI

Emniyette sorgulamaları yapılan V.R.Ö., N.H. ve R.Ö. sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.G., A.K. ve M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Deprem#Gaziantep#Malatya

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