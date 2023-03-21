Yıkılan binalara 298 tutuklama

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Soruşturmalarda 1325 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 298’i tutuklandı, 449’u hakkında adli kontrol kararı verildi, 305 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında gözaltı talimatı olan 91 kişi bulunurken, gözaltındaki 2 kişinin işlemleri sürüyor. Şüpheli olarak tespit edilenlerden 4’ünün yurtdışında olduğu, 58 kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.



Ayrıca tutuklu bulunan 298 kişinin 161’i yapı sorumlusu, 15’i yapı sahibi, 18’i binada değişiklik yapan kişilerden oluştu. Hakkında adli kontrol kararı verilen 449 kişinin ise 86’sı müteahhit, 280’i yapı sorumlusu, 52’si yapı sahibi, 31’i binada değişiklik yapan kişilerden oluştu.