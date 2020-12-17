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SAMSUN (İHA)
Haber Giriş: 17.12.2020 - 17:06 | Son Güncelleme:

Yıkılan bahçe duvarının altında kalan kadın hayatını kaybetti

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Yıkılan bahçe duvarının altında kalan kadın hayatını kaybetti
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Samsun'da bahçe duvarının yıkılması sonucu altında kalarak yaralanan kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Hasbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Kaya ile eşi Emine Kaya (69) oturduğu evin bahçesinde temizlik yaparken bahçe duvarının yıkılması sonucu duvarın altında kalarak yaralandılar. Yaralı karı-koca Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan ve ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emine Kaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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